性感女模色誘多金男 進入住處偷現金、名牌…恐關11年

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記者張宏／綜合報導
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曾登上「Playboy」與「Penthouse」雜誌的Adva Lavie面臨盜竊等多項指控。（洛杉磯縣警局）
曾登上「Playboy」與「Penthouse」雜誌的Adva Lavie面臨盜竊等多項指控。（洛杉磯縣警局）

曾登上「Playboy」與「Penthouse」雜誌的Adva Lavie去年因在馬里布（Malibu）及洛杉磯縣其他地區的10名男性住處行竊而被捕，如今拉維（Adva Lavie，音譯）面臨多項指控，如所有罪名成立，她將面臨最高11年8個月州立監獄監禁，出獄時將已年逾四十。

拉維目前佩戴電子腳鐐獲釋，並被勒令遠離指定的受害者。洛縣地方檢察官霍克曼（Nathan J. Hochman）24日表示，這項裁決意味本案證據將提交陪審團審理。在審判中，無可辯駁的證據證明被告利用網絡關係建立信任，進入受害者家中並實施盜竊。拉維無論在現實生活還是網絡上以欺騙手段影響他人的能力和行為都將因此終結。

據KTLA報導，拉維身高約5呎7吋（約170公分），體重約104磅（約47公斤），棕髮棕眼。她常駕駛黑色保時捷SUV或白色賓士轎車，並以多個化名行事，包括Shoshana、Shana、Mia Ventura等。

洛縣檢察官辦公室指控，2023年到2025年期間，拉維利用約會軟體發展關係，在Westlake Village、西好萊塢、洛杉磯和比佛利山莊對富有的老年男性和年輕女性實施入室盜竊和偷竊。她被指控冒充女友和旅伴進入受害者家中，然後偷現金、黃金和高檔名牌物品。

拉維於23日被裁定須就以下重罪接受審理，包括兩項未經授權使用個人身分資訊罪、兩項重大竊盜罪、一項有人在場的一級入室盜竊罪及一項一級入室盜竊罪，案件編號是25VWCF01988。她先前已對所有指控表示不認罪。

拉維此前自稱是第一位以色列OnlyFans頂級模特兒，據KTLA報導，洛杉磯播客節目「Access Vegas」主持人Michael Sartain透露，拉維曾於他節目特別選舉夜直播中，趁中場離席時進入化妝間，偷走多名女嘉賓的現金與信用卡。「她大約在節目開始45分鐘後離開，接著消失45分鐘，後來我們才發現，每個人的包包都被翻過」。同時拉維多年來活躍於洛杉磯與拉斯維加斯慈善派對場合，並常以威脅手段，讓受害者噤聲。「她會威脅要誣告性侵，或聲稱對方曾付錢要求性交易。」

另一成人影星Codey Steele也向KTLA表示，拉維曾在他受雇參加一場法國活動時順手牽羊，當時工作團隊入住Airbnb，拉維乘眾人外出盜走多件名牌物品。「她幾乎偷了團隊每個人的東西，凡是有名牌標誌的全拿。」最終是法國警方介入，迫使拉維歸還被竊物品。

洛杉磯

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