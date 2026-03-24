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鼓勵TSA無薪員工 機場籲旅客捐贈小額禮卡

編譯陳盈霖／綜合報導
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丹佛國際機場呼籲民眾捐贈小額加油或超市禮卡以支援無薪仍堅守崗位的TSA工作人員。（丹佛國際機場X）
丹佛國際機場呼籲民眾捐贈小額加油或超市禮卡以支援無薪仍堅守崗位的TSA工作人員。（丹佛國際機場X）

Yahoo Creators報導，國土安全部（DHS）持續停擺，數千名運輸安全管理局（TSA）人員面臨薪資危機，衝擊機場人員調度，加上適逢春季旅遊旺季，全美多座機場安檢大排長龍，一些最繁忙機場甚至排隊超過三小時。為因應人力與營運壓力，部分機場開始呼籲旅客與民眾捐贈禮卡或物資，支援無薪但仍堅守崗位的安檢人員。

捐贈給TSA員工的禮卡有特殊規定。根據美國官箴局（Office of Government Ethics）去年秋季發布的指引，聯邦政府員工可接受主動捐贈的禮物，但每件禮物價值不得超過20美元，且不能為現金或等同現金的禮卡（如Visa禮卡）等。

在數位航班資訊公司OAG分析中名列全球前十大繁忙的丹佛國際機場，呼籲科羅拉多州居民與旅客捐贈20美元以內超市或加油禮卡，提供給超過一個月沒領到薪水，仍持續上班的TSA人員。目前在傑普森航廈和接機等候區均設置募捐箱和安全鎖箱至政府停擺結束。預估至本月29日春假期間，有超過130萬名旅客人次通過該機場安檢。

克里夫蘭霍普金斯國際機場呼籲旅客、民眾捐贈食品與日用品，如清潔用品、衛生紙、洗衣精，也接受十美元加油或超市禮卡。機場表示，將金額控制在十美元，能更廣泛地分配資源。

部分機場未直接呼籲民眾捐贈，而是設立食物銀行或提供餐食補助。西雅圖-塔科馬國際機場設立食品儲藏站，接受能長期存放的食品、衛生用品與嬰兒用品等捐贈。

拉斯維加斯哈利瑞達國際機場（LAS）亦重啟「食品與生活必需品補給站」，支援無薪工作的聯邦員工。加州雷德蒙市立機場等小型機場，則透過「鄰里互助捐贈行動」投入支援。

上述支援行動的成效、民眾反應仍待觀察。不過，當丹佛機場在X發布募捐後，部分網友並不買帳，認為在政府停擺期間維持TSA運作的責任「不該由民眾承擔」。此外，適逢航空燃油成本上升、機票價格可能調漲之際，旅客實際上也面臨更大經濟壓力。

聯邦政府

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