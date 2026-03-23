世報聖蓋博市燈會 愈夜愈美麗

來自花蓮縣政府的代表們為花燈節帶來海量小花燈和各種小禮物，免費發送民眾。（記者楊青╱攝影）

夕陽西下，華燈初上，來自台灣花蓮的數盞大型花燈大放異彩，數百份湯圓免費送。世界日報與聖蓋博 市共同舉辦2026聖蓋博元宵燈會，愈夜愈美麗、熱鬧。

白天接近90度的高溫，21日到傍晚已下降了將近20度，微風吹拂，無比涼爽。夜幕降臨後的聖蓋博具有百年歷史的教會區（Mission District），燈會輝煌，人頭洶湧，數代同行的居民，牽著愛犬的老先生，推著嬰兒車的年輕夫婦，手舉小花燈的婦人，穿行在人流中的小朋友們，構成一幅熱鬧溫馨的燈會圖。而不同族裔的小吃攤前更是煙火氣十足，人龍如織，人們悠閒地聊天排隊，等待的是美食，享受的是中國農曆年尾的熱鬧和初春清涼的溫馨。

世界日報社長于趾琴、與聖蓋博市長及全體市議員、洛杉磯臺北經濟文化辦事處觀光組組長林宜錚，以及來自台灣花蓮縣政府的代表，聯合宣布花燈點燈儀式開始。隨著全場五、四、三、二、一的倒計數，分散在會場的數十盞大型台灣花燈同時大放光明，精緻的造型，絢麗的色彩，光影相應成趣，人群掌聲雷動。

接下來免費吃湯圓，更是將全場氣氛推向高潮。300份湯圓送到民眾手中，也送上滿滿的新年祝福。

來自亞凱迪亞的華二代Alex表示，當天他們三家朋友特別約在這裡見面，都是為了來看中國元宵燈會。他說，他是聽到媽媽說有這場大型燈會，很好奇想來看看，沒想到他的另外兩對朋友夫婦也很感興趣，所以三對來自不同城市的年輕夫婦推著嬰兒車帶著小朋友一起來看燈吃湯圓，感受中國元宵的熱鬧氣氛，也感受與中國文化和傳統的連接。

澎湖吉貝島花燈。仙人掌、玄燕鷗及沿海的黑碟貝等生態造型栩栩如生。（記者楊青/攝影）

由台灣紙雕藝術家成若涵老師設計的「祈島系列」花燈作品，加上燈光暈染出光影交織的特殊效果，展現台灣周邊島嶼特有的動植物生態與人文元素。（記者楊青╱攝影）

聖蓋博市長Denise Menchaca（右二）和市議員們向駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組組長林宜錚（中）頒發獎狀，感謝觀光組穿針引線，為民眾帶來台灣花燈和大型元宵燈會，促進多元文化交流。（記者楊青╱攝影）

聖蓋博市長Denise Menchaca（左三）携市議員們向來自台灣花蓮的代表們頒發感謝狀，感謝他們為民眾帶來台灣花燈和大型元宵燈會，促進多元文化交流。（記者楊青╱攝影）

聖蓋博燈會主花燈造型充滿童趣，深得小朋友和家長們的喜愛。（記者楊青/攝影）

世界日報社長于趾琴（左起至右）、聖蓋博市議員吳程遠、洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組組長林宜錚、聖市副市長陳履正、市長Denise Menchaca、市議員丁言愉、花蓮縣府民政處科長宋海呈等共同開動點燈儀式。（記者楊青╱攝影）

300份元宵免費送。拿到元宵的民眾好開心。（記者楊青/攝影）

來自花蓮的代表現場向民眾發送小馬提燈和象徵祝福的紅包袋，大人也喜歡。（記者楊青╱攝影）

300份元宵免費送。拿到元宵的民眾好開心。（記者楊青/攝影）

由台灣紙雕藝術家成若涵設計的「祈島系列」花燈作品，經由紙雕創作，再由不鏽鋼打造而成，以紙雕特有的技法，加上燈光暈染出光影交織的特殊效果，展現台灣周邊島嶼特有的動植物生態與人文元素。（記者楊青╱攝影）

300份元宵免費送。拿到元宵的民眾好開心。（記者楊青/攝影）

來自亞凱迪亞的華二代Alex（黑衣者）和他的朋友們帶著孩子趕燈會，感受中國元宵的熱鬧氣氛，也感受與中國文化和傳統的連接。（記者楊青╱攝影）

來自花蓮的十盞大型花燈遍佈整個會場，夜幕降臨，花燈齊明，歡樂又溫馨。（記者楊青/攝影）

300份元宵免費送。拿到元宵的民眾好開心。（記者楊青/攝影）

來自花蓮的代表和聖蓋博的華生義工們現場向民眾發送小馬提燈和象徵祝福的紅包袋，家長和孩子們好開心。（記者楊青╱攝影）

夜幕降臨，花燈齊放的燈會越夜越美麗。（記者楊青╱攝影）

300份元宵免費送。拿到元宵的民眾好開心。（記者楊青/攝影）

300份元宵免費送。拿到元宵的民眾好開心。（記者楊青/攝影）

300份元宵免費送。拿到元宵的民眾好開心。（記者楊青/攝影）

300份湯圓免費送，現場拿到湯圓的民眾好開心。（記者楊青╱攝影）

澎湖吉貝島花燈，展現海島文化特色。台東綠島也被譽為天然生態教室，花燈中竹節蟲集體遷移等造型栩栩如生。（記者楊青╱攝影）