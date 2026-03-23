世報聖蓋博市燈會 愈夜愈美麗

夕陽西下，華燈初上，來自台灣花蓮的數盞大型花燈大放異彩，數百份湯圓免費送。世界日報與聖蓋博市共同舉辦2026聖蓋博元宵燈會，愈夜愈美麗、熱鬧。
白天接近90度的高溫，21日到傍晚已下降了將近20度，微風吹拂，無比涼爽。夜幕降臨後的聖蓋博具有百年歷史的教會區（Mission District），燈會輝煌，人頭洶湧，數代同行的居民，牽著愛犬的老先生，推著嬰兒車的年輕夫婦，手舉小花燈的婦人，穿行在人流中的小朋友們，構成一幅熱鬧溫馨的燈會圖。而不同族裔的小吃攤前更是煙火氣十足，人龍如織，人們悠閒地聊天排隊，等待的是美食，享受的是中國農曆年尾的熱鬧和初春清涼的溫馨。
世界日報社長于趾琴、與聖蓋博市長及全體市議員、洛杉磯臺北經濟文化辦事處觀光組組長林宜錚，以及來自台灣花蓮縣政府的代表，聯合宣布花燈點燈儀式開始。隨著全場五、四、三、二、一的倒計數，分散在會場的數十盞大型台灣花燈同時大放光明，精緻的造型，絢麗的色彩，光影相應成趣，人群掌聲雷動。
接下來免費吃湯圓，更是將全場氣氛推向高潮。300份湯圓送到民眾手中，也送上滿滿的新年祝福。
來自亞凱迪亞的華二代Alex表示，當天他們三家朋友特別約在這裡見面，都是為了來看中國元宵燈會。他說，他是聽到媽媽說有這場大型燈會，很好奇想來看看，沒想到他的另外兩對朋友夫婦也很感興趣，所以三對來自不同城市的年輕夫婦推著嬰兒車帶著小朋友一起來看燈吃湯圓，感受中國元宵的熱鬧氣氛，也感受與中國文化和傳統的連接。