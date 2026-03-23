在中國長期受虐 南加華女獲特殊青少年綠卡

華女留學生申請「特殊移民青少年身分」，意外獲得批准。示意圖。（取自unsplash）

一名就讀南加州社區大學的華女留學生，受「重男輕女」思想影響，在中國家庭中長期遭受虐待，留下難以癒合的身心創傷。近日，她向美國移民局申請特殊青少年移民身分，最終竟意外獲批准，可進一步申請永久居住，給人生帶來轉機。然而對於這項青少年身分轉換，由於申請者條件特殊，並不是很多人都了解。

根據天恩律師事務所律師王甄妮提供的案例，來自中國四川的女學生Sophia，目前就讀橙縣一所社區大學一年級。不久前，她得知若未成年人曾在原生家庭中遭受身心虐待，符合條件者可申請到在美國取得永久居留身分。這一訊息讓她聯想到自身過往的經歷。

Sophia回憶，在來美之前，她長期遭父親打罵，當時尚未成年，這些經歷對她身心造成極大傷害，至今仍難以完全走出陰影。她表示，父親深受「重男輕女」觀念影響，認為生女兒是丟臉的事，因此對她動輒打罵，甚至一次她外出走失，父親都執意不去尋找，任她自生自滅。直到弟弟出生後，情況才稍有緩解。

一名就讀南加州社區大學的華裔女留學生，因童年在中國家庭中長期遭受虐待，留下難以癒合的身心創傷。近日，她向美國移民局申請特殊青少年移民身分，最終竟意外獲得批准。圖為獲批影印文件。（天恩律師事務所提供）

她說，若非母親在背後默默關愛與支持，自己很可能早已離家出走。儘管在母親與外婆的鼓勵下，她學業表現優異，但父親依然認為「女兒再怎麼努力，終究是別人家的人」，對家庭無實質貢獻，因此雖然她做著家裡的重體力活，但父親依舊稍有不滿意就持續對她施以言語與肢體暴力。

兩年前，為擺脫原生家庭的陰影、改變命運，Sophia向長期在外打工父親隱瞞了實情，在母親鼓勵下，經歷一番曲折，輾轉來到美國，投靠南加州一位遠房親屬，並得以進入社區大學就讀。然而，長期壓抑的情緒逐漸顯現，也引起校方關注。在老師轉介下，她接受學校心理醫師的輔導，才首次將過去遭受的家庭暴力經歷完整傾訴。據了解，心理醫師在看到她身上多處舊傷痕時也感到震驚。

一次偶然機會，Sophia在社交媒體上查詢移民資訊時，得知美國針對曾遭受虐待的未成年人設有保護機制，符合條件者可申請合法身分且進而申請綠卡永久居留。她因此決定嘗試申請，希望改變自己的人生軌跡。最終申請獲批，連她本人也感到意外與欣喜。

律師王甄妮表示，在美國移民法律體系中，「特殊移民青少年身分」（Special Immigrant Juvenile Status，簡稱SIJS）是為遭受父母虐待、遺棄或忽視的未成年人提供的重要保護途徑之一。該項制度適用於未滿21歲的申請人，基本條件包括：曾遭父母一方或雙方虐待、遺棄或嚴重忽視；經美國州法院（如加州監護法院）裁定監護或撫養安排；以及法院認定返回原籍國不符合未成年人最佳利益。

她指出，一旦獲得SIJS身分批准，申請人即可進一步申請美國永久居民身分（綠卡），為其未來生活提供穩定保障。