我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普午夜發1句話 最後通牒倒數20小時…暗示美軍將重拳出擊？

紐約驚傳客機與消防車碰撞 網傳有人員死傷 機頭撞爛畫面曝

在中國長期受虐 南加華女獲特殊青少年綠卡

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華女留學生申請「特殊移民青少年身分」，意外獲得批准。示意圖。（取自unsplash）
華女留學生申請「特殊移民青少年身分」，意外獲得批准。示意圖。（取自unsplash）

一名就讀南加州社區大學的華女留學生，受「重男輕女」思想影響，在中國家庭中長期遭受虐待，留下難以癒合的身心創傷。近日，她向美國移民局申請特殊青少年移民身分，最終竟意外獲批准，可進一步申請永久居住，給人生帶來轉機。然而對於這項青少年身分轉換，由於申請者條件特殊，並不是很多人都了解。

根據天恩律師事務所律師王甄妮提供的案例，來自中國四川的女學生Sophia，目前就讀橙縣一所社區大學一年級。不久前，她得知若未成年人曾在原生家庭中遭受身心虐待，符合條件者可申請到在美國取得永久居留身分。這一訊息讓她聯想到自身過往的經歷。

Sophia回憶，在來美之前，她長期遭父親打罵，當時尚未成年，這些經歷對她身心造成極大傷害，至今仍難以完全走出陰影。她表示，父親深受「重男輕女」觀念影響，認為生女兒是丟臉的事，因此對她動輒打罵，甚至一次她外出走失，父親都執意不去尋找，任她自生自滅。直到弟弟出生後，情況才稍有緩解。

一名就讀南加州社區大學的華裔女留學生，因童年在中國家庭中長期遭受虐待，留下難以癒...
一名就讀南加州社區大學的華裔女留學生，因童年在中國家庭中長期遭受虐待，留下難以癒合的身心創傷。近日，她向美國移民局申請特殊青少年移民身分，最終竟意外獲得批准。圖為獲批影印文件。（天恩律師事務所提供）

她說，若非母親在背後默默關愛與支持，自己很可能早已離家出走。儘管在母親與外婆的鼓勵下，她學業表現優異，但父親依然認為「女兒再怎麼努力，終究是別人家的人」，對家庭無實質貢獻，因此雖然她做著家裡的重體力活，但父親依舊稍有不滿意就持續對她施以言語與肢體暴力。

兩年前，為擺脫原生家庭的陰影、改變命運，Sophia向長期在外打工父親隱瞞了實情，在母親鼓勵下，經歷一番曲折，輾轉來到美國，投靠南加州一位遠房親屬，並得以進入社區大學就讀。然而，長期壓抑的情緒逐漸顯現，也引起校方關注。在老師轉介下，她接受學校心理醫師的輔導，才首次將過去遭受的家庭暴力經歷完整傾訴。據了解，心理醫師在看到她身上多處舊傷痕時也感到震驚。

一次偶然機會，Sophia在社交媒體上查詢移民資訊時，得知美國針對曾遭受虐待的未成年人設有保護機制，符合條件者可申請合法身分且進而申請綠卡永久居留。她因此決定嘗試申請，希望改變自己的人生軌跡。最終申請獲批，連她本人也感到意外與欣喜。

律師王甄妮表示，在美國移民法律體系中，「特殊移民青少年身分」（Special Immigrant Juvenile Status，簡稱SIJS）是為遭受父母虐待、遺棄或忽視的未成年人提供的重要保護途徑之一。該項制度適用於未滿21歲的申請人，基本條件包括：曾遭父母一方或雙方虐待、遺棄或嚴重忽視；經美國州法院（如加州監護法院）裁定監護或撫養安排；以及法院認定返回原籍國不符合未成年人最佳利益。

她指出，一旦獲得SIJS身分批准，申請人即可進一步申請美國永久居民身分（綠卡），為其未來生活提供穩定保障。

上一則

H-1B改革 亞裔1家4口回國探親 只有他順利返美

延伸閱讀

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」
移民專頁／入美難民不應被汙名化

移民專頁／入美難民不應被汙名化
工作簽證（上）

工作簽證（上）
美伊啟戰徵兵熱議 綠卡、 雙重國籍注意看

美伊啟戰徵兵熱議 綠卡、 雙重國籍注意看
H-1B簽證改革…顛覆灣區就業市場、拆散家庭 移民律師嚴陣以待

H-1B簽證改革…顛覆灣區就業市場、拆散家庭 移民律師嚴陣以待
2美籍幼女父不詳、母離世…上海外公賣房照顧：急需找人接手

2美籍幼女父不詳、母離世…上海外公賣房照顧：急需找人接手

熱門新聞

華男Terry Kwong告國稅局獲勝，數百萬人2026年或獲更多退稅。（示意圖取自Pexels）

華男告贏國稅局 數百萬人今年可獲更多退稅 7月截止別錯過

2026-03-19 02:20
校友周聖崴表示，XA不僅塑造了他的創作道路，也改變了他面對自我與藝術的方式。圖為他和同屆同學的合影。（周聖崴提供）

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

2026-03-14 19:00
國稅局（IRS）外展部全美中英雙語資深聯絡官Susanne Guo表示，每份報稅表（return）進來後，系統會自動比對申報數字，檢查是否與資料庫中的紀錄相符，並利用各種工具進行篩選。（美聯社）

國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？

2026-03-16 22:30
持H1B工作簽證的李女士表示，突然收到來自DMV的通知信，稱其REAL ID駕照將被取消，需要重新提交身分文件辦理新證件。（受訪者提供）

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

2026-03-16 14:41
自稱選美皇后、49歲菲律賓裔女迪克森（Maria Dickerson，又名Dulce Pino）涉龐氏騙局，日前認罪。（示意圖由ChatGPT製作）

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

2026-03-21 22:21
制度優勢決定加州是退休、安度晚年的好地方。（示意圖取自Pexels）

加州是退休度晚年的好地方 這些福利「富人都要回來」

2026-03-18 17:32

超人氣

更多 >
亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」
眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上
伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了
「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害
川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描

川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描