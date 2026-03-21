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機票價格波動 國際長途線影響最深

記者張宏／綜合報導
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美國的航空公司已在逐步調整高級附加服務的收費，如座位升等和額外腿部空間座位，現在油價上漲更是引發票價上漲。（圖／讀者提供）
美國的航空公司已在逐步調整高級附加服務的收費，如座位升等和額外腿部空間座位，現在油價上漲更是引發票價上漲。（圖／讀者提供）

航空燃油價格上漲給航空公司帶來成本壓力，繁忙的夏季旅遊旺季也即將到來。專家表示，機票價格上漲已不是會不會的問題，而是何時上漲、持續多久和漲幅多少的問題。長途國際航線受到的影響可能最大，因為長途航線比短程航班消耗的燃油多得多。

為抵消不斷上漲的成本，據Argus美國航空燃油指數，美國航空13日燃油平均價格達到每加侖3.99美元，高於兩周前戰爭爆發前一天的2.5美元。該指數追蹤美國主要機場航空公司支付的航空燃油平均價格。美國交通部交通統計局數據顯示，1月美國航空公司為每加侖燃油支付的價格約為2.36美元，這是目前可獲得的最新數據。一些航空公司透過燃油避險（Fuel Hedging）來部分抵禦價格突然飆升的影響。這種策略允許它們提前數月甚至數年鎖定燃油價格。但並非所有航空公司都進行避險，即使進行避險的航空公司通常也只能涵蓋部分燃油需求，這意味著價格持續上漲可能會導致更多航空公司提高票價。

據美聯社報導，對航空公司而言，另一個因素是空域關閉導致航班必須繞過中東部分地區，這可能意味著更長的航線、額外的燃油消耗和更高的營運成本。全球風險管理公司International SOS安全總監Tyler Hosford表示，航空公司也可能調整高級附加服務的收費，例如座位升等、額外腿部空間座位、托運行李或優先登機，來抵銷不斷上漲的營運成本。對消費者而言，這意味著即使基礎票價沒有立即上漲，但加上其他費用和升等項目後，旅行總成本仍可能增加。

華人Vivian徐本來還在看暑假出遊的機票，一聽漲價消息立刻下單，她說，自己現在每次加油看著油表價格跳動都覺得在割肉，再觀望下去機票就會漲到天上去了。暑期本來就是旺季，油價上漲給了航空公司名正言順的漲價理由，也許現在就是今年最便宜的機票價格。

康乃爾大學（Cornell University）商學院教授Christopher Anderson表示，如果燃油價格持續走高，航空公司也可能會調整航班時刻表或減少某些航線。喬治城大學兼職行銷學教授、美國航空公司退休高管Rob Britton稱，燃油通常占航空公司營運成本的20%到25%，是僅次於勞動成本的第二大支出。因此燃油價格的急劇上漲會對航空公司的預算產生重大影響。

風險緩解機構SOS International安全總監Tyler Hosford建議旅客彈性安排行程日期，查詢附近機場的票價，並設定降價提醒。使用飛行常客里程或信用卡點數預訂機票，而不是苦苦等待所謂的「完美折扣」。

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