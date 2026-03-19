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想在6月前拿到退稅款 設定「直接存入帳戶」避免延誤

編譯陳盈霖／綜合報導
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國稅局提醒，納稅人需填寫完整銀行資訊，用直接存入帳戶（direct deposit）方式，才能避免延誤並加快退稅速度。（示意圖取自Pexels）
國稅局提醒，納稅人需填寫完整銀行資訊，用直接存入帳戶（direct deposit）方式，才能避免延誤並加快退稅速度。（示意圖取自Pexels）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，儘管納稅人目前還有一個月報稅時間，然今年報稅季已出現退稅延遲情況。國稅局提醒，納稅人需填寫完整銀行資訊，用直接存入帳戶（direct deposit）方式，才能避免延誤並加快退稅速度。

聯邦眾議員籌款委員會（House Ways and Means Committee）民主黨籍眾議員戴維斯（Danny K. Davis）和蘇爾（Terri A. Sewell）日前致函財政部長兼國稅局（IRS）代理局長貝特森（Scott Bessent），要求說明為何今年報稅季中，已有「超過83萬名納稅人」收到延遲退稅的「CP53E」通知，指出因未提供直接存入帳戶（direct deposit）相關銀行資料，退稅款項被暫時扣住延後發放，有些人甚至延遲「超過兩個月」。

直接存入帳戶退稅一直是國稅局最推薦，也最快速的方式。今年這種方式格外重要，因總統川普去年簽署的一項行政命令已生效。該命令是讓「美國資金收付方式」現代化，逐步淘汰與聯邦政府來往的紙本支票與匯票（僅保留少數例外），適用範圍包括社安福利（Social Security）、退伍軍人事務部及聯邦退稅等。

國稅局納稅人權益服務（Taxpayer Advocate Service，TAS）先前提醒，若報稅時未提供銀行資訊，退稅款可能被暫時凍結，直到補上資料或改申請紙本支票。

CP53E通知會要求納稅人30天內，透過國稅局網站補上或更新直接存入帳戶資訊。若未在期限內完成，國稅局會在六周後寄出紙本支票。若直接存入帳戶遭拒，根據TAS，納稅人需採取行動，紙本支票不會主動寄出。此外，CP53E通知只會發送一次，銀行資料也只能修改一次。

根據全國納稅人權益倡導者辦公室（National Taxpayer Advocate），去年有超過1000萬名納稅人選擇紙本支票退稅，原因包括沒有銀行帳戶，或因「制度性或地理因素」，無法建立IRS線上帳戶或使用電子退稅等。

上述致函信中批評：「我們查閱IRS通知並致電國稅局發現，納稅人並無簡單流程可立即申請紙本退稅支票，至少需等待十周。」他們直言，總統透過行政命令單方面推動此政策，實際上是讓數百萬納稅人承受不必要的退稅延遲。

除務必填寫直接存入帳戶資訊，國稅局表示，一些行動支付應用程式與預付現金卡（prepaid debit card），只要具備銀行電匯路由號（routing number）與帳號，也可接受退稅款。退稅款也可直接存入退休帳戶（如傳統IRA、Roth IRA或簡化員工退休金SEP帳戶）。若沒有數位支付工具，部分民眾可能符合申請由財政部支持的替代方案，如直接接收社安局等機構的電子付款Direct Express現金卡（Debit Mastercard）等。

無論如何，國稅局強調，報稅資料仍會正常處理。如需更多資訊，可上taxpayeradvocate.irs.gov。

今年報稅季已出現退稅延遲情況。（美聯社）
今年報稅季已出現退稅延遲情況。（美聯社）

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