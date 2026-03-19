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華男告贏國稅局 數百萬人今年可獲更多退稅 7月截止別錯過

洛杉磯訊
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華男Terry Kwong告國稅局獲勝，數百萬人2026年或獲更多退稅。（示意圖取自Pexels）
華男Terry Kwong告國稅局獲勝，數百萬人2026年或獲更多退稅。（示意圖取自Pexels）

加州一名華裔男子因退稅申請被拒，怒告國稅局（IRS）並獲勝，這項法院重要裁決，意味著數百萬美國人將在2026年獲得更多退稅。國稅局目前正在處理大量潛在的退稅申請，符合資格的納稅人必須迅速行動才能獲得退稅，申請截止日期是7月，錯過截止日期可能意味著永久失去這筆錢。

據MSN、Futbolete等多家媒體報導，因為法院對這起案件的裁決，許多納稅人或許能夠追回幾年前已繳納的稅款，但大多數人從未被告知有此選擇。此案名為「鄺訴美國案」（Kwong vs United States），由聯邦索賠法院審理，影響新冠疫情期間，繳納國稅局罰款和利息的個人和企業。法院裁決認為，部分稅務罰款不應被收取。

華裔男子鄺特里（Terry Kwong，音譯）是這起案件的主要人物，他因國稅局拒絕其退稅申請而提起訴訟。事情起因是2019年國會通過的一項法律，根據稅法，當總統宣布聯邦災難時，某些報稅和繳稅截止日期必須在整個緊急狀態期間暫停，並額外延長60天。關鍵在於，該法律使用的是強制性語言，而非可選條款。因此，2020年1月20日，當總統宣布全國因疫情進入緊急狀態時，該規定自動生效。

然而，國稅局並未如此解讀這條法律。據Futbolete報導，國稅局當時將疫情期間的截止日期延長視為可選擇的救濟措施、並逐案批准，同時仍對遲報和未繳納行為收取罰款和利息。因此，數百萬納稅人支付這些費用，卻未意識到聯邦法律本可能保護他們免於繳納這些費用。

案件當事人鄺特里，期間曾被國稅局處以高額罰款，他在兩年後的2023年2月提起訴訟，然而政府辯稱已過時效。但聯邦法院最終裁定，由於疫情影響，相關稅務期限應暫停至2023年7月10日，因此鄺特里的訴訟符合時效規定，並最終勝訴。

這一裁決的影響遠超個人案件，如果截止日期在法律上確實被暫停，國稅局在此期間可能沒有權力收取罰款或利息。報導指出，這意味著納稅人如果在2020年1月20日至2023年7月10日期間，因延遲報稅被收取罰款或利息，都有資格申請退還，估計金額涉及數十億美元。

根據規定，退款申請通常需在報稅後三年內提出。按照此次裁決推算，申請截止日期為今年7月10日。儘管國稅局可能對該裁決提出上訴，但專家建議，符合條件的納稅人應盡早提交申請，以確保權益不受影響。

納稅人可通過一些方式確認資格並申請退款，聯繫稅務顧問進行專業核查；或者自己登錄IRS官網，查看個人稅務記錄（Tax Transcript），核查期間是否被收取罰款或利息；如需申請退款，應在表格中注明與「鄺訴美國案」相關的「保護性申請」（protective claim），以便在上訴期間保留退款權利。

華男Terry Kwong告國稅局獲勝，數百萬人2026年或獲更多退稅。（示意圖...
華男Terry Kwong告國稅局獲勝，數百萬人2026年或獲更多退稅。（示意圖取自Unsplash.com）

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