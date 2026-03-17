聖蓋博燈會／25座台灣花燈周末登場 限量提燈免費送

南加州年度文化盛事「2026聖蓋博燈會」將於3月21日與22日，在聖蓋博市歷史悠久的Mission街區熱鬧登場。活動由世界日報洛杉磯社與聖蓋博市政府共同主辦。（記者謝雨珊／攝影）

南加州年度文化盛事「2026聖蓋博 燈會」將於3月21日與22日，在聖蓋博市歷史悠久的Mission街區熱鬧登場。活動由世界日報洛杉磯社與聖蓋博市政府共同主辦，現場將展出共25組來自台灣的大型精美花燈，同時邀請近30支表演團隊接力登台演出，為南加州民眾帶來內容豐富、熱鬧多元的節慶體驗。

今年燈會的一大亮點，就是來自台灣的花燈作品。今年新增的15座花燈包括造型樹燈、台灣特有鳥類帝雉與藍鵲造型花燈，以及充滿童趣與牧場特色的故事花燈。

聖蓋博市長Denise Menchaca表示，燈會舉辦地有聖蓋博米遜劇院（San Gabriel Mission Playhouse），建於1927年，是一座歷史悠久的地標建築。聖蓋博是一座充滿活力與多元文化的城市。花燈象徵希望，並受到台灣文化的啟發。在多元文化的共同參與下，讓這場充滿意義的活動得以實現，也以熱鬧方式來結束農曆新年。

世界日報社長于趾琴指出，今年匯集超過100個攤位，民眾可在現場選購各式年貨、零食、伴手禮，同時品嚐來自各地的特色美食。本屆活動也受到蓋蒂博物館（Getty Museum）的關注，特別規畫互動展區，將博物館的經典名畫轉化為互動藝術作品，讓民眾在賞燈之餘也能體驗藝術與文化的結合。該活動結合繽紛花燈、特色市集與文化展演，打造出南加州獨具特色的燈會節慶氛圍。

聖蓋博華裔市議員吳程遠表示，聖蓋博過去也曾舉辦燈會，但多以春節慶祝活動的形式呈現。在他的積極推動下，市政府於2024年與台灣交通部觀光署簽署為期10年的合作協議，未來將持續引進由市府精心挑選、具有創意與文化特色的台灣花燈到聖蓋博展出。

吳程遠指出，這些來自台灣的花燈作品不僅造型精美，也讓許多當地居民有機會近距離接觸不同文化，帶來耳目一新的體驗。他透露，明年的燈會預計將增加至40座花燈，進一步擴大活動規模。如今，聖蓋博燈會已逐漸發展成為該市一年一度的重要活動，不僅為城市增添節慶氣氛，也成為具有代表性的文化盛事。

除了花燈展覽，今年活動的舞台表演同樣精彩。主舞台將邀請近30組表演團隊帶來多元節目。兩天舞台節目不間斷，樂隊演奏、勁歌熱舞輪番登場，營造熱烈的節慶氛圍。

此外，今年適逢世界日報創刊50周年，主辦單位特別在3月22日中午12時於主舞台安排慶生活動，並準備300份Uncle Tetsu起司蛋糕免費發放，與民眾一同慶祝。活動兩天傍晚時分，主辦單位也將與本地商家Dancing Spoons合作，免費發放暖心甜湯圓。活動兩天期間，台灣交通部觀光署駐洛杉磯辦事處也將在現場免費發送限量版「黑熊騎馬」趣味燈籠。湯圓和花燈均數量有限，送完為止。

「2026聖蓋博燈會」將於3月21日（周六）上午10時至晚間9時，以及3月22日（周日）上午10時至晚間7時，在聖蓋博Mission街區封街舉行。歡迎民眾屆時踴躍參與支持。

活動兩天期間，交通部觀光署駐洛杉磯辦事處將在現場免費發送限量版「黑熊騎馬」燈籠，數量有限，送完為止。（記者謝雨珊／攝影）

今年聖蓋博燈會的一大亮點，就是來自台灣的花燈作品。今年新增15座花燈。（記者謝雨珊／攝影）