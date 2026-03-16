熱水99美分 行李車8元 餐飲貴47%…洛杉磯國際機場物價驚人

機場行李手推車從免費到六美元到現在八美元，漲幅達到33.3%。(記者張宏／攝影)

想在洛杉磯 國際機場（LAX ）喝杯熱水，現在也要付錢了。在LAX一杯普通熱水最低要99美分，引旅客驚訝。近年LAX各項費用不斷上漲，從飲用水、餐飲到行李推車，幾乎全面漲價，機場餐飲價格平均比街邊餐廳高約47%，被指是全美機場最昂貴之一。有華人旅客感嘆：「亞洲機場免費的東西，美國卻在收費，如今連免費熱水都沒了。」

洛杉磯LAX機場無免費熱水，一杯熱水要收費至少99美分。(讀者提供)

華人Jenny孫日前在LAX國際航廈等候飛機，過安檢後母親想喝熱水吃藥，但機場免費飲水裝置只有冷水，她以往都是去咖啡店買一杯咖啡順便要一杯熱水，但這次發生令她意想不到的事。她在咖啡店買一瓶水後，告知店員想要一杯熱水，結果店員回覆，熱水要單獨收費，價格是99美分，且還告知，他們店的熱水是相對便宜的，其他店要收幾美元。她心想真是萬物皆漲，現在連免費熱水都沒有，無奈之下只好花99美分買一杯熱水。

她說，安檢不讓帶液體，機場雖有免費補水站，但水質偏硬且有氯味，喝起來口感很差。想口感好，就要買礦泉水，可是2023年6月開始LAX以環保為由，禁止出售塑料水瓶，鋁瓶成本比塑料瓶高，現在機場買一瓶水動輒要五美元。對喜歡喝熱水的華人來說，機場沒有免費熱水，咖啡店的熱水要另外收費，這在亞洲的機場簡直是匪夷所思的事。

諷刺的是，很多人在LAX喝完礦泉水，還是丟掉瓶子，沒有重複使用，似乎鋁瓶換塑料瓶的環保目的沒有達到。華人旅客John鄧表示，大家只是把塑料垃圾換成鋁垃圾。而且塑料包裝的汽水、果汁和能量飲料仍可賣，如果飲料比水便宜，大家寧可買飲料而不是水。

旅遊專家Andrea Platania（來自機票訂購平台Transfeero）最近分析數據，在洛杉磯LAX、邁阿密MIA和西雅圖SEA等美國主要機場，旅客為同樣餐點支付價格，比在航廈外高15%到近50%。其中LAX以47.45%平均加價率居榜首，換句話說，如果洛杉磯市區一個十美元的三明治，在LAX要14美元甚至更高。在這些機場，配菜與點心貴37.81%，碗裝美食、沙拉與米飯類主食貴36.93%，三明治與捲餅貴24.36%，飲料與烘焙食品貴23.73%，咖啡漲幅最小，約10%。

為何機場商品的價格一路飆漲？Andrea Platania表示，在機場內經營商店，往往意味著高昂開支，包括高額租金、嚴格安保要求及有限的市場競爭，這些因素共同推高消費者所需支付的價格。而最重要的是，消費者缺乏選擇，機場餐飲價格受便利性和客源限制驅動，旅客沒有時間或靈活性離開航廈去購買平價替代品，機場商店收取高價，消費者也只能買單。提前計畫、自帶零食、在抵達前用餐或查看網上預訂優惠，可省錢並減輕壓力。

華人旅客陳嘉寧抱怨，機場行李手推車從免費到六美元再到現在八美元，漲幅達到33.3%。而亞洲國家的機場，行李車基本都是免費。陳嘉寧認為，機場屬半公共資源，機票已含有機場建設費，這項支出應包括行李車，結果還要再收一筆錢。上有政策下有對策，大家就行李車共享，他常在行李提取區出口、停車場電梯口或接送區免費撿行李車，因為很多人用完就丟在那。

而LAX官方對各種漲價的解釋都涉成本，其中一項就是人力成本。據moodie davitt report網站報導，洛杉磯市2025年把LAX服務人員的最低工資提高到每小時25美元，然後逐年增加，直到2028年最低工資將達到每小時30美元。