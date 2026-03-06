非裔租屋不成索賠5000元 華人房東被指涉歧視付和解金

房東可以篩選租客，前提是對所有申請人採用一致標準。（記者邵敏／攝影）

南加州華人 房東因租屋糾紛遭投訴，一名非裔租屋申請者指稱，房東因其族裔拒絕出租，構成歧視，並要求賠償。華人房東則否認涉及種族歧視 ，但為了息事寧人，避免後續調查與法律成本，無奈選擇支付數千美元和解金。

據劉龍珠律師指出，類似租房糾紛在南加並不少見。這起案例中，華人房東王先生在聖蓋博谷地區擁有一套出租屋，刊登出租廣告期間，一名非裔男子曾遞交租房申請。約兩周後，王先生告知對方房屋已出租，這名申請者隨後前往查看，發現確已租給一戶華人家庭。非裔租客向加州民權局（Civil Rights Department）投訴，指控華人房東因其種族拒絕出租，構成歧視，並要求賠償5000美元。

拒和解 須接受調查

根據加州法律，房東不得因種族、膚色、國籍、宗教、性別、家庭狀況等因素拒絕租客。劉龍珠表示，民權局接獲此類投訴後，通常會先向房東發函，提出和解建議。「房東可以選擇支付賠償結案，也可以拒絕並接受進一步調查。」律師進一步指出，如果房東拒絕接受和解金賠償，政府相關部門將展開調查，以判斷是否存在歧視行為。

「若調查最終認定不存在歧視，房東則無須承擔責任；但若認定成立，房東可能面臨更高額賠償甚至法律後果。」劉龍珠表示，一些華人房東基於時間與法律成本考量，傾向選擇和解，以避免後續複雜程序。他認為，民權局發函建議和解金的操作方式存在一定爭議，「此舉讓房東感受到壓力，如果支付和解金，啥事都沒；若不付，就需投入時間與法律成本應對調查。」

自證清明 有難度

現實生活中，房東拒絕租客的原因多樣，可能涉及信用紀錄、收入證明、租屋歷史、溝通情況或其他客觀因素，未必與種族有關。「有些華人房東不租給房客，可能就是看到對方凶巴巴，沒有禮貌，一看就不喜歡，所以拒絕出租。」律師指出，房東有選擇房客的權利，但如果沒有按照標準租房流程、並缺乏完整書面紀錄，面對投訴時往往很難自證清白，容易陷入被動。

美國法律允許房東基於合法、非歧視理由篩選租客，但前提是對所有申請人採用一致標準。一旦對不同申請者適用不同條件，即可能被認定為差別對待。

職業維權 賺和解金？

律師表示，本案中，爭議焦點之一在於房屋是否在拒絕該非裔申請者時已確定出租。律師指出，房屋可能已簽訂租約但尚未入住，或仍在協商階段，這些情況都可能造成誤解。若房東無法提供明確時間線和書面記錄，便可能被懷疑存在歧視動機。

劉龍珠表示，近年來房客針對房東的投訴呈上升趨勢，一方面源於人們法律意識增強；另一方面，也有一些租客「職業維權」，他們的主要目的不是為了租房，就是為獲賠更多和解金。