我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

非裔租屋不成索賠5000元 華人房東被指涉歧視付和解金

記者邵敏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
房東可以篩選租客，前提是對所有申請人採用一致標準。（記者邵敏／攝影）
房東可以篩選租客，前提是對所有申請人採用一致標準。（記者邵敏／攝影）

南加州華人房東因租屋糾紛遭投訴，一名非裔租屋申請者指稱，房東因其族裔拒絕出租，構成歧視，並要求賠償。華人房東則否認涉及種族歧視，但為了息事寧人，避免後續調查與法律成本，無奈選擇支付數千美元和解金。

據劉龍珠律師指出，類似租房糾紛在南加並不少見。這起案例中，華人房東王先生在聖蓋博谷地區擁有一套出租屋，刊登出租廣告期間，一名非裔男子曾遞交租房申請。約兩周後，王先生告知對方房屋已出租，這名申請者隨後前往查看，發現確已租給一戶華人家庭。非裔租客向加州民權局（Civil Rights Department）投訴，指控華人房東因其種族拒絕出租，構成歧視，並要求賠償5000美元。

拒和解 須接受調查

根據加州法律，房東不得因種族、膚色、國籍、宗教、性別、家庭狀況等因素拒絕租客。劉龍珠表示，民權局接獲此類投訴後，通常會先向房東發函，提出和解建議。「房東可以選擇支付賠償結案，也可以拒絕並接受進一步調查。」律師進一步指出，如果房東拒絕接受和解金賠償，政府相關部門將展開調查，以判斷是否存在歧視行為。

「若調查最終認定不存在歧視，房東則無須承擔責任；但若認定成立，房東可能面臨更高額賠償甚至法律後果。」劉龍珠表示，一些華人房東基於時間與法律成本考量，傾向選擇和解，以避免後續複雜程序。他認為，民權局發函建議和解金的操作方式存在一定爭議，「此舉讓房東感受到壓力，如果支付和解金，啥事都沒；若不付，就需投入時間與法律成本應對調查。」

自證清明 有難度

現實生活中，房東拒絕租客的原因多樣，可能涉及信用紀錄、收入證明、租屋歷史、溝通情況或其他客觀因素，未必與種族有關。「有些華人房東不租給房客，可能就是看到對方凶巴巴，沒有禮貌，一看就不喜歡，所以拒絕出租。」律師指出，房東有選擇房客的權利，但如果沒有按照標準租房流程、並缺乏完整書面紀錄，面對投訴時往往很難自證清白，容易陷入被動。

美國法律允許房東基於合法、非歧視理由篩選租客，但前提是對所有申請人採用一致標準。一旦對不同申請者適用不同條件，即可能被認定為差別對待。

職業維權 賺和解金？

律師表示，本案中，爭議焦點之一在於房屋是否在拒絕該非裔申請者時已確定出租。律師指出，房屋可能已簽訂租約但尚未入住，或仍在協商階段，這些情況都可能造成誤解。若房東無法提供明確時間線和書面記錄，便可能被懷疑存在歧視動機。

劉龍珠表示，近年來房客針對房東的投訴呈上升趨勢，一方面源於人們法律意識增強；另一方面，也有一些租客「職業維權」，他們的主要目的不是為了租房，就是為獲賠更多和解金。

世報陪您半世紀

種族歧視 華人

上一則

單身、女性、健康…招租廣告措詞 小心涉歧視

延伸閱讀

華人分租：健康女性 單身未婚優先 涉歧視後果嚴重

華人分租：健康女性 單身未婚優先 涉歧視後果嚴重
紐約市平價住房驅逐案攀升 多來自補助住宅 布朗士最多

紐約市平價住房驅逐案攀升 多來自補助住宅 布朗士最多
想在加州當二房東 要看原租約條款准不准

想在加州當二房東 要看原租約條款准不准
5年來首次持續下跌 華府租屋族議價力增

5年來首次持續下跌 華府租屋族議價力增
華人長者分租房間 因這疏忽租金收不到還遭勒索

華人長者分租房間 因這疏忽租金收不到還遭勒索

紐約首場「租屋剝削」聽證 租客控訴、房東稱製造對立

紐約首場「租屋剝削」聽證 租客控訴、房東稱製造對立

熱門新聞

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點