信用卡遭盜刷 60天內通報多半可免承擔損失

一對華裔夫妻搬家後，未定期查詢刷卡紀錄信件，結果原本的170美元盜刷帳款，一路累積至7000多美元，且因未及時處理信用卡盜刷，還遭追債公司催討，過程既耗時又令人心力交瘁。專家指出，這類案例並非個案，關鍵在於能否及時發現並處理問題。

消費者行動（Consumer Action）外展部經理張毓潔（Jamie Woo）25日在華埠 服務中心的講座上分享以上案例，她建議民眾一旦發現帳戶異常或疑似身分遭盜用，應立即報警取得報案編號，並主動聯繫銀行與信用機構留下紀錄，切勿抱持「鴕鳥心態」拖延處理。她指出，美國金融制度高度依賴個人信用紀錄，一旦遭盜用，影響深遠。

她強調，許多詐騙 案件，都是從銀行帳戶異常交易開始。若能在60天內向銀行通報，多半可免於承擔損失；若超過期限才處理，帳款可能轉交追債公司，情況將更加複雜。她也建議，信用卡帳單若以支票繳款，應提前至少一周寄出，避免延誤影響信用評分。

除了傳統盜刷案件，詐騙手法也持續升級。近期頻傳利用人工智慧（AI ）技術模仿名人或公司高層聲音行騙的案例。有員工接獲「老闆」語音訊息要求緊急匯款，未經查證便匯出，事後才發現聲音竟為AI偽造。張毓潔指出，目前最嚴重的問題，仍是身分盜用；而AI技術不斷進步，讓詐騙更具迷惑性。雖然此類「智能詐騙」尚未在華人社區全面蔓延，但民眾仍應提高警覺。

近年來，大量機器人語音推銷電話也讓人不堪其擾。面對層出不窮的詐騙及機器人電話，張毓潔建議民眾可登記「謝絕來電名單」（Do Not Call Registry），以減少推銷與騷擾。依規定，行銷電話不得在上午8時前及晚9時後撥打。不過若涉合法債務，追債公司可不受以上時間限制聯絡債務人，但一個月僅能打三次，超過的話民眾同樣擁有申訴權利。民眾可上www.donotcall.gov網站或撥打888-382-1222登記。

她也另外提醒，政府與金融機構不會在電話中主動索取個人資料或帳戶資訊，若是有接獲可疑來電，應自行撥打官方電話查證；對於任何強調「機會難得」、「不得外傳」的投資邀請，更要提高警覺。不明連結不要點擊，不與陌生人透露個資。她甚至呼籲年長者千萬不要隨便跟陌生人溝通。

張毓潔特別指出，退休長者因與外界接觸較少，往往未與親友商量便做出財務決定，更容易成為詐騙目標。她建議長者多與家人或社區組織保持聯繫，定期查閱信用報告，並培養基本金融與科技常識，以降低受害風險。民眾可上www.annualcreditreport.com或撥打877-322-8228，免費定期查核個人信用紀錄。