六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

記者劉子為／洛杉磯報導
來洛杉磯旅遊的李先生在麥克阿瑟公園附近遭襲擊，手機被搶。圖為案發地點附近，能看到為防止遊民紮帳篷而建立的圍欄。（圖／受訪者提供）
來洛杉磯旅遊的李先生在麥克阿瑟公園附近遭襲擊,手機被搶。圖為案發地點附近,能看到為防止遊民紮帳篷而建立的圍欄。(圖/受訪者提供)

一場難得的春節家庭旅行，從舊金山沿著1號公路一路南下，欣賞加州海岸風光，卻在洛杉磯的最後一晚，多了一段意外插曲。來自中國、年逾六旬的李先生在洛杉磯市中心散步時突遭襲擊，手機被搶，為這趟旅程帶來一波三折的體驗。

22日晚間8時30分左右，李先生晚餐後從洛杉磯市中心所住酒店出發，獨自外出散步。在酒店附近有一片遊民聚集區，李先生走過時，突然有人將一罐未開封的罐頭朝其頭部前方砸來。隨後，另有二至三人上前圍堵，將其推倒在地並踢踹，過程中搶走了他的手機。

李先生入住的酒店是洛杉磯市中心西區、靠近麥克阿瑟公園（MacArthur Park）的一家知名連鎖酒店。李先生的女兒李小姐表示，出發前有了解到該區遊民較多，治安環境欠佳。不過，酒店的性價比高，且在訂房平台上的整體評價不錯，實際入住後也感覺酒店內部整潔、管理相對有序。然而，從酒店步行約兩分鐘，即可看到聚集的遊民。

李先生描述，其中一名嫌疑人身高約1.75米、體型偏胖，身穿深色套頭衛衣；另一人身高約1.73米、體型偏瘦，身著淺色薄款披風外套。因天色昏暗，其餘體貌特徵未能清晰辨認。

8時40分，李先生自行返回酒店房間並告知家人情況，女兒李小姐立即陪同他前往酒店前台說明情況，並撥打911報警。約9時10分，當地警員到場了解案情並做筆錄登記。

警方在現場撥打李先生被搶手機的中國號碼，顯示手機未關機，但無人接聽，也未被掛斷。警方表示，如有進一步消息將主動聯繫家屬。當晚李先生一家人輾轉難眠，希望能等到警方通知。同時，李小姐緊急為丟失的手機號碼辦理掛失，並凍結微信、支付寶等支付帳戶，以防止更多財產損失。

由於李先生一家原訂於23日返程回中國，李小姐在23日上午再次致電警局詢問案件進展，被告知該案尚未分配負責的警員。李小姐詢問警方之後如有進展是否可以聯繫她在洛杉磯生活的朋友。警員回應表示，後續仍需直接與當事人或其直系家屬溝通，因此將以電子郵件方式與李小姐保持聯繫。

儘管突如其來的意外為讓這次旅行留有遺憾，李先生仍選擇以樂觀態度面對。他表示，既看過海岸風景，也走進城市街區，某種程度上算是「什麼都體驗到了」。雖然遭遇並不愉快，但仍把這段經歷視為旅程的一部分。

麥克阿瑟公園位於洛杉磯市中心西側，長期以來因遊民聚集與治安問題備受關注。

洛杉磯 遊民 微信

