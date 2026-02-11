我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

南加華男遊台駕車換道遇檢舉達人 2年多後收罰單

記者張庭瑜／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
罰單所附四張連續畫面，為檢舉民眾提供的監視畫面截圖。陳先生強調，從圖中可見其車輛方向燈有亮起，質疑遭誤判違規。（陳先生提供）
罰單所附四張連續畫面，為檢舉民眾提供的監視畫面截圖。陳先生強調，從圖中可見其車輛方向燈有亮起，質疑遭誤判違規。（陳先生提供）

家住南加州陳姓華人，2023年8月首度赴台灣旅遊期間租車自駕，一路小心駕駛、自認行車平穩安全。未料時隔兩年半後，竟收到一封來自駐洛杉磯台北經濟文化辦事處的掛號信，內容為台灣開立的交通違規罰單，稱他在高速路變換車道時未打方向燈。對突如其來的罰單，讓陳先生感到既錯愕又憤怒，直言是場「烏龍檢舉」。

根據罰單內容，違規行為發生於2023年8月2日，開單日期為同年的8月18日，罰單附有四張由民眾拍攝的連續照片，據此指稱陳姓駕駛變換車道時未打燈。然而陳先生詳細檢視照片後指出，畫面中明顯可見車輛的黃色方向燈亮起，顯示其確有打燈，並未違規。他質疑，警方未經查證即依檢舉開罰，顯失公允。

「當天是下雨天，我開車格外小心，方向燈絕對有打，照片就是證據，」陳先生說。他更指出，台灣部分地方政府仰賴民眾檢舉開罰，甚至設有獎金制度鼓勵舉報，導致社會上出現一批「檢舉達人」，濫用制度、頻繁拍照取證，已近職業化。許多駕駛稍有不慎便成為被害者，制度失衡令人憂心。

更讓他難以接受的是，從違規日至收到罰單，歷時竟長達兩年五個月。台灣主管機關於2025年12月18日發文追討，並由駐洛經文處於2026年1月底以掛號信寄達陳先生住處。他質疑，當局竟能為一張具爭議性的罰單動用跨國、跨部門行政資源，歷時逾兩年處理，「若對於詐騙、重大刑案也有這種效率與執行力，民眾才會真正感到安心。」

他也不禁反問，若當事人是外籍白人遊客，台灣政府是否會同樣處理？是否對華人更嚴苛對待？「我不是不願受罰，但至少也該合理、合法，不能冤枉好人，還花納稅人的錢來跨海寄送罰單。」

根據陳先生提供的罰單，他被判行駛高速路未依規定變化車道（變換車道未全程使用方向方向燈），處罰3000元台幣（約100美元）。

針對本案爭議，洛杉磯台北經文處表示，駐外館處辦理文書送達，係依中華民國法院或行政機關囑託辦理，性質屬行政協助，僅負責將文書轉交或寄遞給居住海外的當事人，並未對文件內容進行審查或表示立場。若受文人對罰單內容、處分依據或後續程序有疑義，應逕向原開單機關洽詢，以保障自身權益。

陳先生認為台灣政府檢討現行檢舉制度，回歸執法本質，將行政資源真正用於打擊犯罪、服務民眾，而非在此類細瑣且具爭議性的罰單上耗費人力物力。

罰單經由洛杉磯台北經濟文化辦事處於2026年1月23日以掛號方式寄送，陳先生收到...
罰單經由洛杉磯台北經濟文化辦事處於2026年1月23日以掛號方式寄送，陳先生收到後感到錯愕，質疑台灣當局為一張存疑罰單動用兩年半時間跨國追索。（陳先生提供）
陳先生日前收到由台北市交通事件裁決所開立的交通違規通知書，違規事由為「變換車道未...
陳先生日前收到由台北市交通事件裁決所開立的交通違規通知書，違規事由為「變換車道未使用方向燈」，事件發生於2023年8月2日，但罰單直到2026年初才寄達美國住處。（陳先生提供）

罰單 洛杉磯 華人

上一則

殺豬盤詐騙中國籍主嫌被重判20年 判刑前剪斷電子腳鐐逃跑

下一則

5中國留學生支付千元用假資料申請殘障停車證 恐遭遣返

延伸閱讀

南加華男2年前遊台灣 遇「檢舉達人」遭跨國追罰

南加華男2年前遊台灣 遇「檢舉達人」遭跨國追罰
研究：AI對女性文書、行政支援職位威脅大

研究：AI對女性文書、行政支援職位威脅大
密州高速路冰封 135輛掃雪車救援

密州高速路冰封 135輛掃雪車救援
布碌崙國王高速路可負擔公寓 開放抽籤

布碌崙國王高速路可負擔公寓 開放抽籤
布碌崙—皇后高速路老化嚴重 修復方案多年未定

布碌崙—皇后高速路老化嚴重 修復方案多年未定
3小時縮至20分鐘…22公里貫穿天山 世界最長高速路隧道通車

3小時縮至20分鐘…22公里貫穿天山 世界最長高速路隧道通車

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返