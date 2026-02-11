南加華男遊台駕車換道遇檢舉達人 2年多後收罰單

罰單所附四張連續畫面，為檢舉民眾提供的監視畫面截圖。陳先生強調，從圖中可見其車輛方向燈有亮起，質疑遭誤判違規。（陳先生提供）

家住南加州陳姓華人 ，2023年8月首度赴台灣旅遊期間租車自駕，一路小心駕駛、自認行車平穩安全。未料時隔兩年半後，竟收到一封來自駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處的掛號信，內容為台灣開立的交通違規罰單 ，稱他在高速路變換車道時未打方向燈。對突如其來的罰單，讓陳先生感到既錯愕又憤怒，直言是場「烏龍檢舉」。

根據罰單內容，違規行為發生於2023年8月2日，開單日期為同年的8月18日，罰單附有四張由民眾拍攝的連續照片，據此指稱陳姓駕駛變換車道時未打燈。然而陳先生詳細檢視照片後指出，畫面中明顯可見車輛的黃色方向燈亮起，顯示其確有打燈，並未違規。他質疑，警方未經查證即依檢舉開罰，顯失公允。

「當天是下雨天，我開車格外小心，方向燈絕對有打，照片就是證據，」陳先生說。他更指出，台灣部分地方政府仰賴民眾檢舉開罰，甚至設有獎金制度鼓勵舉報，導致社會上出現一批「檢舉達人」，濫用制度、頻繁拍照取證，已近職業化。許多駕駛稍有不慎便成為被害者，制度失衡令人憂心。

更讓他難以接受的是，從違規日至收到罰單，歷時竟長達兩年五個月。台灣主管機關於2025年12月18日發文追討，並由駐洛經文處於2026年1月底以掛號信寄達陳先生住處。他質疑，當局竟能為一張具爭議性的罰單動用跨國、跨部門行政資源，歷時逾兩年處理，「若對於詐騙、重大刑案也有這種效率與執行力，民眾才會真正感到安心。」

他也不禁反問，若當事人是外籍白人遊客，台灣政府是否會同樣處理？是否對華人更嚴苛對待？「我不是不願受罰，但至少也該合理、合法，不能冤枉好人，還花納稅人的錢來跨海寄送罰單。」

根據陳先生提供的罰單，他被判行駛高速路未依規定變化車道（變換車道未全程使用方向方向燈），處罰3000元台幣（約100美元）。

針對本案爭議，洛杉磯台北經文處表示，駐外館處辦理文書送達，係依中華民國法院或行政機關囑託辦理，性質屬行政協助，僅負責將文書轉交或寄遞給居住海外的當事人，並未對文件內容進行審查或表示立場。若受文人對罰單內容、處分依據或後續程序有疑義，應逕向原開單機關洽詢，以保障自身權益。