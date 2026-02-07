賭城破獲中資秘密生物實驗室 多人曾進出內部染重病

我的頻道

編譯組／綜合報導
警方在調查與中國相關的祕密生物實驗室中儲存的物質。（取自拉斯維加斯警局）
紐約郵報報導，賭城拉斯維加斯一處經Airbnb出租的民宅，驚傳藏有與中國相關的祕密生物實驗室。一名曾在此工作的清潔工向警方證實，多名不知情、曾進入該房屋的人員，隨後都陷入「病危」狀態。

根據ABC電視台報導，化名「凱莉」（Kelly）的前員工指稱，她與一名維修工在進入設立實驗室的車庫後，雙雙身陷重病。警方紀錄顯示，凱莉在進入車庫約五天後，出現呼吸困難、極度疲勞、肌肉痠痛等症狀，甚至「下不了床」。

該維修工也出現相同症狀，並證實是在進入車庫後才發病。凱莉更進一步爆料，物業經理索羅門（Ori Solomon）的妻子，以及多名曾住在屋內的房客也紛紛病倒，其中一名女子更因嚴重呼吸系統問題緊急住院。

62歲的朱嘉北（音譯）因在加州經營非法實驗室而面臨聯邦指控。（DOJ）
凱莉還提到一個異常現象：她在清理房屋時，主臥室內發現大量板蟋蟀屍體，這在她居住於拉斯維加斯多年的經驗中「極其罕見」。

當局調查發現，該處房產屬於62歲的朱嘉北（Jia Bei Zhu，音譯）。朱男目前的背景極具爭議：

警方在調查與中國相關的祕密生物實驗室中儲存的物質。（取自拉斯維加斯警局）
非法前科：他因2023年在加州里德利（Reedley）經營未經授權的生物實驗室，目前已被聯邦監管。

中資連結：根據「美國與中共戰略競爭特設委員會」報告，朱嘉北為中國公民，且與北京方面關係密切。

跨國犯罪：他被指控參與跨國犯罪組織，從美國公司竊取價值數百萬美元的知識產權，且是加拿大的通緝犯。

違法生產：他涉嫌在未獲許可的情況下，製造並分銷標示錯誤的醫療器材（包括新冠肺炎、懷孕及愛滋病毒檢測套件）。

凱莉的舉報，促使警方在上周末發動突襲，並搜出「潛在的生物與危險物質」。儘管朱嘉北的律師否認其委託人捲入此案，但警方發現朱男在2023年被捕後，仍與物業經理索羅門保持「頻繁聯繫」，僅2025年通話紀錄就高達460多次。

警方在調查與中國相關的祕密生物實驗室中儲存的物質。（取自拉斯維加斯警局）
據悉，朱男每日致電監控屋況，並指示索羅門若遇到調查人員，必須「立即將實驗室搬出車庫」。索羅門已於1月31日被捕，罪名是處置與排放危險廢棄物。

目前當局已確認現場藏有鹽酸（hydrochloric acid）。警方警告，這種揮發性化學品若經呼吸道吸入或皮膚接觸，將對人體造成永久性嚴重傷害，未妥善處置已嚴重危害周邊居民的生命安全。

根據法院文件，朱嘉北與其情感及生意夥伴王昭妍（Zhaoyan Wang，音譯）被指在2020年12月至2023年3月期間，涉嫌在美國與中國製造、進口、販售並分銷數十萬套檢測試劑，涵蓋COVID-19、HIV、孕檢、臨床尿液分析等多項診斷用途。

