川普對與伊朗做生意國家徵25%關稅 預告美伊下周續談

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

記者謝雨珊／洛杉磯即時報導
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍，有知情人士透露，死者之一是台灣外派到美國拓展業務的30歲台灣籍男性，其母親已搭機赴美國處理後事。駐洛杉磯台北經文處則向本報確認，本案中一名死者與三名傷者來自台灣。

有知情人士透露，在臉書社團中出現一則匿名貼文，發文者自稱為其中一死者的表親，並表示該男約30歲，為台灣某餐飲公司外派至洛杉磯拓展業務的工作人員。其為台灣國籍，現年30歲、未婚，該遇害者的母親已搭機趕赴美國，但不會英文，希望尋求在地台灣人協助尋找律師。

世報記者針對此訊息，聯繫駐洛杉磯台北經濟文化辦事處。該處回應表示，駐洛杉磯辦事處獲知消息後，即洽詢洛杉磯警方及美國國務院外國使領館事務局（OFM）並確認，其中一名死者及三名傷者來自台灣，傷者目前狀況尚屬穩定。

該處並指出，美國警方已通知亡者在南加州的親人，以及其在美國的雇主；駐洛杉磯辦事處已即時掌握相關情況，並將持續與相關家屬保持聯繫，提供必要之協助與關懷。

經文處尚未證實臉書貼文內容是否屬實。根據洛杉磯縣法醫辦公室6日向本報提供的資料，本案中有一名28歲的亞裔受害者，其姓名為Zih Dao；事發地點確認為99大華超市內、死因是意外造成的鈍器傷害。但其年齡與此前警方及帖文公布的30歲不符，本報再詢問法醫資料是否有誤，暫未收到回應。

根據洛杉磯市消防局（LAFD）消息，事故造成三人當場死亡，包括兩男性（30歲、55歲）及一名42歲女性。洛縣法醫確認去世的女性為Deris Renjo。警方指出，三死者中有兩人為超市員工，另一人為顧客。

洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為車輛撞入店...
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為車輛撞入店內。（美聯社）
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為警方拉起白...
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為警方拉起白布遮擋。(新華社)

洛杉磯 國務院 加州

