蒙市迎春年節展／李家莊粉麵廠義賣回饋社區

記者張庭瑜／洛杉磯報導
華埠服務中心與李家莊代表在活動現場合影，象徵攜手合作共助弱勢社群。（記者張庭瑜／攝影）
華埠服務中心與李家莊代表在活動現場合影，象徵攜手合作共助弱勢社群。（記者張庭瑜／攝影）

在世界日報主辦的「2026蒙市迎春年節展」中，李家莊粉麵廠（Lee's Noodle）以實際行動回饋社區，於1月31日與2月1日兩日活動期間，將其攤位義賣所得，全數捐贈給華埠服務中心（CSC），幫助長者、低收入家庭與弱勢族群。

李家莊粉麵廠義賣現場吸引大批人潮。（記者張庭瑜／攝影）
李家莊粉麵廠義賣現場吸引大批人潮。（記者張庭瑜／攝影）

李家莊多年參與迎春活動，現場始終人潮不斷。李家莊粉麵廠指出，兩天的贊助商1萬美元費用，及工作人員費用和材料費等，均由李家莊粉麵廠自費承擔。

李家莊粉麵廠除提供多款受歡迎的米粉、沙河粉等產品，現場還舉辦試吃與諮詢服務，且在試吃中免費提供李錦記醬料公司的調味醬料。這次義賣消息一出，許多民眾紛紛慷慨解囊，用行動響應善舉。捐贈發布儀式於活動現場舉行，華埠服務中心多位代表到場，包括董事會主席Roy Jasso、副主席Heidi Kwok，以及執行長伍競群。他們對李家莊的支持表示由衷感謝，並指出這筆善款將用於支援長者的住房與照護、弱勢社群的健康與保險服務，及多項社區發展計畫。

李家莊總經理Alan Lee表示，公益回饋社區是企業使命，盼發揮集體力量幫助更多...
李家莊總經理Alan Lee表示，公益回饋社區是企業使命，盼發揮集體力量幫助更多人。（記者張庭瑜／攝影）

李家莊粉麵廠總經理Alan Lee表示，與CSC的合作已行之有年，每逢農曆新年皆共同推動公益義賣，希望透過企業力量回饋社會。「別小看一包粉，它代表的是整個社區的愛心與希望。今天大家買得不只是食材，而是共同參與幫助他人的行動。」

蒙市市議員吳紹榮到場致意。他感謝李家莊長年參與年節活動，更在春節期間不忘回饋社會。

