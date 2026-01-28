加州退休支出需要多少才夠用 平均每月5630元

我的頻道

編譯組／綜合報導
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）
Yahoo Finance報導，加州以宜人的氣候、迷人的海灘及無與倫比的美景聞名遐邇，但與此同時，其高昂的生活成本也同樣「舉世聞名」。

加州提供的是世界級的設施與環境，在此落腳的開銷自然高於全美平均水準。但具體而言，在加州舒適退休究竟需要多少錢？答案是：因地而異。儘管加州的整體生活成本較高，但由於幅員遼闊且多元，在某些城鎮足以維持生活的收入，到了其他城市可能遠遠不夠。

退休月收入等級表。
根據聖路易斯聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of St. Louis）引述勞工統計局（BLS）的最新數據，美國65歲及以上族群的平均年支出約為6萬零87美元，相當於每月5000美元。

其主要開支結構如下：

•住房：每月1787美元

•飲食：每月643美元

•醫療與保險：每月669美元

•交通：每月859美元

•水電、網路及通訊：每月368美元

•娛樂、旅遊及雜項：每月560美元

根據美國經濟分析局（BEA）的數據，加州的平均生活成本比全美平均高出約12.6%。以此進行修正，加州退休人士的平均每月支出約為5630美元。

然而在加州，「地點」決定了一切：舊金山、洛杉磯、聖荷西與聖地牙哥，開銷遠高於全州平均，尤其是住房支出，往往會占去退休收入的一半以上。相對負擔得起的地區則為中央谷地（Central Valley）、內陸帝國（Inland Empire）或加州極北部地區。

另一個關鍵變數是房貸是否已繳清。若已無房貸，即便仍須支付房產稅、維修費或物業管理費（HOA），每月仍可節省數千美元。

專家建議，在規畫退休生活時，務必根據個人財務狀況、健康需求及預期生活方式進行調整，並指出應建立額外的財務緩衝空間，以應對意外支出，才能確保在黃金歲月真正享受無憂無慮的「夕陽紅」。

加州 退休 舊金山

兒少社群成癮案TikTok和解 Meta與YouTube續戰
蜂報：紐森前幕僚長被捕 加州政治獻金5大發現
法廊快報／闖紅燈百元罰單狂灌附加費 總共付近500元
角逐裴洛西席位 威善高料獲提名
走私盜獵象鼻、犀牛角 三人被捕
超級盃賽場周邊多條主要道路 擴大封閉

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
健康專家建議，健康的普通人一天最多吃一個全蛋或兩個蛋白。（示意圖取自Pexels）

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

2026-01-22 21:24
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園