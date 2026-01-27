「像街頭綁架」南加華人直擊ICE韓國城押人 開無標示車輛載走

近日也有華人居民莊女士在洛杉磯韓國城一間咖啡廳外，親眼目睹聯邦執法人員駕駛無標示的一般車輛，在街頭強行將一名平民百姓押上車帶走。（莊女士提供）

隨著移民 暨海關執法局（ICE）探員抓無證移民將其遣返之事日益增多，近日也有華人居民莊女士在洛杉磯韓國城一間咖啡 廳外，親眼目睹聯邦執法人員身穿軍裝、駕駛無標示的一般車輛，在街頭強行將一名平民百姓押上車帶走。莊女士形容，整個過程相當激烈，宛如「當街綁人」，令她感到強烈不安與恐懼。一同目睹了該情況的金先生認為，整個場面發生突然，令人錯愕，並表示未來將隨身攜帶美國護照，以防在突發狀況下遭誤認或帶走。

金先生表示，過去雖然常聽聞執法人員在各地展開抓捕行動，但從未想過自己會親眼目睹整個過程。他回憶，事發當下相當突然，當時他正走出咖啡廳，注意到周圍不少人同時朝同一方向張望，才發現現場異狀。隨後，他看到兩輛外觀極為普通的廂型車停靠路邊，車身沒有任何執法標誌，完全看不出是官方車輛。

接著，約六至八名身穿軍裝及配槍的執法人員迅速下車，當眾強行將一名男子押上車。該名男子一度掙扎反抗，但執法人員似乎不顧是否造成傷害，多人合力將其拖上車，整個過程相當粗暴，彷彿街頭綁架一般。金先生回憶時仍心有餘悸地表示，「我從沒想過這種事會在美國發生，原本以為只有在治安落後、局勢動盪的國家才會看到這樣的畫面。」他也坦言，這起事件讓他深感不安，認為如今不僅是無證移民，連美國公民 也可能遭到誤認甚至不幸喪命，因此未來將隨身攜帶美國護照，以備在突發狀況下出示身分、保護自身安全。

聯邦執法人員身穿軍裝甚至配長槍在街頭抓人，執法舉動粗暴引發社區擔憂。（莊女士提供）

莊女士也親眼目睹了整個抓人過程。她表示，過去在新聞中已多次看到類似報導，原本覺得這樣的事件似乎已司空見慣，也認為隨時都有可能發生，但當事情真正發生在眼前時，所帶來的震撼感仍然令人難以承受。莊女士指出，若是平民涉及犯罪而依法處理，尚可理解，但在光天化日之下，直接於街頭強行將人帶走的執法方式，讓她感到相當困惑與難以接受。她認為，這類執法行動容易讓一般居民人心惶惶，「即使自己從未做過任何違法的事，仍不免擔心會不會哪天被誤抓。」

事實上，近一個月來，已發生兩起聯邦執法人員開槍造成美國公民死亡的案件，引發輿論與社區強烈關注。華爾街日報1月25日獨家報導，川普總統表示，他不願說明本周末在明尼蘇達州致命槍擊事件中開槍的聯邦移民執法人員是否行為得當，並稱政府正在審查該事件。