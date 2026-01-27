養生只吃深海魚？ 醫學專家：宜多樣化

洛杉磯健康講座中，台灣醫學專家分享具體案例。（記者邵敏／攝影）

人們經常接受很多飲食養生之道，其中包括建議少吃紅肉，多吃魚類。但最近洛杉磯 一次健康講座中，來自台灣的醫學專家提到一起案例，患者因為吃大量深海魚導致身體中毒，從而引發腳麻等症狀。專家建議，日常飲食需要多樣化，不能僅吃單一食物。

台中榮民總醫院周元華副院長，日前率醫療團隊在南加 地區舉辦健康講座，為當地僑胞普及眾多健康問題。期間，周元華提到一起案例，一名病患經常腳麻，多科室檢查始終無法診斷病因。病人來看門診，周元華詢問他平常的飲食習慣，對方稱自己吃很多健康食品。

醫師之後注意到，這名患者點餐時吃很多深海魚，於是警覺地問他，「你平時吃飯，一直都吃深海魚嗎？」對方表示，因為心臟科醫生告訴他，多吃深海魚，不僅可以吸收Omega-3，幫助大腦運作，此外還可以降低膽固醇。這名患者還指出，他平日不敢吃紅肉、白肉，只吃大量深海魚。

周元華指出，很多深海魚如今已被汙染，患者因長期吃大量深海魚，體內恐已重金屬含量超標。經檢查，患者的確是汞中毒，才導致出現腳麻等症狀，後進行針對性治療，病人雖未完全康復，但至少已找出病因。通過這起病例，周元華建議民眾，不能單吃一種食物，一定要保持飲食的豐富性，這才有助健康。

25日講座中，台中榮民總醫院骨科 專家潘建州，分享骨質疏鬆等健康問題。他表示，現代人因飲食習慣導致鈣與維生素D補充不足，而且運動量少、日曬少，因此骨質流失嚴重。潘建州建議，鈣可從牛奶、堅果、小魚乾、綠色蔬菜等獲取，維生素D可從多種食物中獲取，例如深海魚、蛋黃等，也可適當服用維生素補充劑。此外，保證每天適度日曬、以及負重運動對預防骨質疏鬆都很有幫助。