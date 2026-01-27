我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

台中榮總：遠距醫療 溝通即時且安全

記者邵敏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台中榮民總醫院醫療團隊，25日舉辦健康醫療講座。（記者邵敏／攝影）
台中榮民總醫院醫療團隊，25日舉辦健康醫療講座。（記者邵敏／攝影）

許多來自台灣的華人深有感觸，美國醫療條件雖好，但看診等待時間長，醫療費用昂貴。台中榮民總醫院日前在南加舉辦醫療健康講座，介紹台灣高效醫療體系給僑胞帶來眾多福利，包括與台灣專業醫師跨國醫療溝通、回台灣做健康檢查、看病治療等。

由台中榮民總醫院副院長周元華率領的醫療團隊，25日舉辦講座，當天上午第一場在洛杉磯縣蒙特利公園市，下午則在橙縣，共吸引近400位僑胞參與。講座中，周元華通過具體案例，詳細介紹僑胞看病福利。他表示，身為退輔會所屬醫學中心，台中榮總肩負守護全民健康使命，透過國際醫療、遠距醫療及跨國合作機制走向海外，讓僑胞無論身在何處，都能即時連結臺灣高品質的醫療資源。

醫學工程部主任潘建州分享，該院在醫療科技與智慧醫療領域的最新發展成果，如何結合AI、智慧醫療設備與醫療數據分析，提升臨床診斷效率與精準度，並支援遠距醫療平台穩定運作，使跨國醫療溝通即時且安全。

遠距醫療中心科主任林俊呈指出，美國醫療資源雖然豐富，但常面臨等待時間長、轉診流程繁複、溝通成本高等問題，通過遠距醫療服務，僑胞可在治療前先與台灣醫師進行專業諮詢。國際醫療中心主任徐莞雲介紹該院提供的一站式國際醫療服務，包含跨國就醫規畫、專人協助聯繫、醫療流程整合與後續照護安排等。

僑務委員潘意玲擔任這次健康講座活動總召集人，她表示，台灣建立高效且普及的醫療體系，關鍵在於政府長期投入並推動全民健康保險，不僅制度成功，更是台灣政府給人民的重要福祉。此次活動由華興保險總裁張國興贊助。

25日醫療講座嘉賓合影。（記者邵敏／攝影）
25日醫療講座嘉賓合影。（記者邵敏／攝影）

保險 蒙特利公園市 南加

上一則

Trader Joe's超市顧客最愛產品 小籠包奪頭籌

下一則

養生只吃深海魚？ 醫學專家：宜多樣化

延伸閱讀

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
駐芝中領館王保東 寒冬走訪37僑社送馬年祝福

駐芝中領館王保東 寒冬走訪37僑社送馬年祝福
李妍慧首訪洛 近400僑胞設宴歡迎

李妍慧首訪洛 近400僑胞設宴歡迎
台中榮總廠商代刀案「新畫面流出」3醫師再懲處禁開刀

台中榮總廠商代刀案「新畫面流出」3醫師再懲處禁開刀
台中榮總講座深耕社區醫療 僑胞熱烈響應

台中榮總講座深耕社區醫療 僑胞熱烈響應
華府僑聯年會 新主任陳惠青走馬上任

華府僑聯年會 新主任陳惠青走馬上任

熱門新聞

華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿