社區規畫要向市府查證 銷售口說無憑難討公道

房屋銷售人員曾描述將要建造小學的空地，現已規畫建為161個單位的聯排屋。目前尚未有施工跡象。（記者啟鉻／攝影）

近年來，南加州新建社區開發迅速，不少華人 新移民 為孩子教育與完善生活設施，投入新屋市場。然而，部分購屋族事後發現，當初銷售所說的未來興建學校或公共設施，最終未能實現，引發不滿與後悔。對此，地產專家與法律人士提醒，購屋前一定要去市府查證正式社區規畫，僅憑工作人員口頭承諾，事後往往求償無門，風險須由買方承擔。

社區規畫 向市府求證

資深地產專家涂小表示，華人新移民在購屋時，常常會輕信售屋人員說法，認為這些工作人員很專業，其說法也是可信任的。實際上，如果沒有書面的社區規畫，售屋人員「空口無憑」，計畫也可能因為其他原因發生變化。建議購屋者在決定購買前，到市政府去了解要購置新屋的社區總體規畫，這些資訊都是公開的，比如是否有學校或其他設施。也可以請專業地產經紀一起去了解，確定這些規畫是否存在，及事後是否可能發生變化。

涂小說，如果證據不足，很難通過法律途徑解決，而且在美國打官司費時費力，也可能給自己帶來更大損失。因此，如果屋主認為新屋不符合原先想法，不想繼續住下去，賣掉是最好選擇，也是保護自己的好辦法。

學區 畫分 也要留意

律師李紅指出，華人屋主在這個案例中討說法很難。即便當初售屋人員的說法是真的，也只是口頭上的說法，無書面根據。而口頭合約有兩年追訴期，購屋已經三年，過了追訴期。而且，聯排屋建案經過公聽會，且最終獲市府通過，這是一個合法程序，也有充足理由改變原計畫。因此即使原先有學校建案，現在也可以合法更改。本案例中，華人屋主基本沒有辦法推翻新建案，也很難通過法律途徑去維權。

華人買房關注教育資源情況，除了新房附近是否有學校建造外，還需關注社區所屬學區的畫分。南加州資深地產經紀彭知修此前接受本報採訪時表示，華人移民家庭重視教育，對於購買的房產是否在優良學區很在意，比如亞凱迪亞學區、核桃谷學區、聖瑪利諾學區等都深受華人家長青睞，房價也相對較高。華人選購房屋時，要注意心儀學校是否在其社區所屬的學區，有時往往相隔一條街，就屬於不同學區。