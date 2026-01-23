我的頻道

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

曾月收近萬…華人卡車司機駕照無法更新 虧錢賣車陷困境

記者邵敏／洛杉磯報導
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）
南加一名華人卡車司機，曾經月收入近萬美元，為擴大生意，他省吃儉用、投資買了一輛卡車。沒想到一年後，該華人因駕照到期無法更新，不能再開車上路，他忍痛割愛、虧錢賣車，如今一家人的生計，也陷入困境。

華人卡車司機小馬一家三口，因為孩子年幼，妻子全職照顧幼兒，一家生計全靠小馬。卡車司機的行業雖然辛苦，經常日夜兼程開長途，但平均月收入八、九千美元，讓新移民家庭的生活暫時無憂。為賺更多錢，小馬投資買卡車，花費5萬美元，但駕照去年年底到期，卻無法如期更新，徹底改變這個家庭的命運。

不能開車上路，但卡車的保險費每月都需支付，失業的小馬無力承擔，不得不降價賣車，「一年不到，車就虧了一萬美元，沒有其他辦法。」卡車司機代表老袁，敘述身邊朋友的經歷時非常感慨，他說小馬現在每天做裝修小工，「一天賺100多塊錢，還要付房租養家，這在洛杉磯高消費的地方怎麼生活？以前一個月賺八、九千，現在月收入兩、三千，完全不一樣。」

小馬的遭遇並非個案，這場席捲卡車司機行業的風暴，源於去年9月26日聯邦發布的一項執法行動。聯邦汽車運輸安全管理局（FMCSA）指示加州車輛管理局（DMV），暫停所有非加州居民的商業駕駛執照（Non-Domiciled CDL）、商業學習駕駛許可證（CLP）審批。 FMCSA表示，加州必須先糾正合規問題，才能恢復正常的駕照發放； DMV還被要求糾正所有不當發放的駕照，使其審批流程完全符合聯邦法規。

美國華人卡車司機協會（Chinese American Truckers Association，簡稱CATA）代表表示，這場突如其來的「駕照審批暫停風暴」，讓無數華人卡車司機家庭面臨生計斷絕，更直接威脅洛杉磯、甚至全美貨物運輸，引發整個物流行業的劇烈震蕩。老袁提到，身邊還有個華人家庭，夫妻倆一起打工賺錢，原來開卡車的丈夫因駕照暫停，現在倉庫做零工，雖然收入少，但夫妻倆一起維持生計勉強生活，「像小馬這樣一人工作養家，沒有駕照不能開車，如今真的是舉步維艱。」

此外，老袁還指出，很多華人卡車司機目前面臨同樣困境，因為DMV系統出錯，導致他們的駕照有效期比工卡效期時間長，新政壓力下，這些駕照恐被強制吊銷。「DMV系統內部出問題，為什麼讓我們司機承擔責任？」老袁解釋，當局原定1月6日強制吊銷此類駕照，現在延緩到3月6日執行。

這項指令屆時若實施，無數華人卡車司機都會被迫失業，「我們合法入境，持有效工卡，遵紀守法，來美國就是希望紮根下去。我們這個群體多少也為國家盡綿薄之力，稅一分錢不少交。」老袁表示，面對困境，加州華人卡車司機正聯合提告相關部門，希望法律可以為他們主持公道，但內心忐忑，前路未知。

「政府讓我們卡車司機學英語，這是對的。因為路上要跟警察溝通、看路牌，如果不認識英文肯定不行。」老袁補充，如今很多華人司機都在刻苦學習英文，「每天錄製音頻在車上聽，睡覺聽，吃飯聽，就為多學一點。但DMV的錯誤，不該讓我們承擔後果。我們要維權。」

華人 DMV 加州

