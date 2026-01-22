我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預防冬季癢 醫生建議把握沐浴後3分鐘

全美30州本周末迎來破壞性冬季暴風雪…今日5件事

哪些是代表美國各州特色料理？自家人可能也說不上來

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
37%的美國人已將「與愛的人共同烹飪並建立傳統」列為2026年的首要任務。（示意圖，取自Pexels）
37%的美國人已將「與愛的人共同烹飪並建立傳統」列為2026年的首要任務。（示意圖，取自Pexels）

Scripps News報導，根據最新研究顯示，加州被公認為全美美食表現最優異的州。

這項針對5000名美國人（各州受訪人數均等）進行的民意調查，探討了全美各地對於家鄉菜餚的情感。結果顯示，加州、紐約州、德克薩斯州、路易斯安那州以及佛州位居美食排行榜的前五名。

其中，路易斯安那州居民對自家美食最感自豪，高達94%的人堅信該州擁有全美最棒的料理。相較之下，德拉瓦州、印第安納州、蒙大拿州、內布拉斯加州、新罕布夏州、南北達科他州、猶他州、佛蒙特州、西維吉尼亞州及懷俄明州等地的料理，則較難令受訪者留下深刻印象。

受訪者被要求選出最能代表該州的一道菜或風味，部分選擇十分經典，例如：紐約州是披薩、加州為道地的墨西哥料理、德克薩斯州則是燒烤。

同時，部分州也展現了獨特的烹飪創意，如新罕布夏州的「蘋果酒甜甜圈」（Apple cider donuts）、猶他州引以為傲的「薯條沾醬」（Fry sauce），以及俄亥俄州著名的「七葉樹巧克力」（Buckeyes）。

儘管美食排名已有定論，但「最強廚師」可能隱藏在蒙大拿州（77%）與懷俄明州（76%）。這些州的居民認為自家烹飪的品質優於外食的比例為全美最高。

這項由Talker Research為Hello Fresh進行的調查發現，食物對許多人來說至關重要。37%的美國人已將「與愛的人共同烹飪並建立傳統」列為2026年的首要任務。

事實上，62%的受訪者表示2026年將是他們的「廚房之年」，其中紐約州（76%）、南卡羅來納州（73%）與阿拉巴馬州（72%）的意願最高。

目前美國人平均每周在家烹飪12餐（3餐早餐、4餐午餐及5餐晚餐），但其中平均僅有2餐是與他人共同烹飪，僅有4餐是與他人一同享用。

調查也揭露了美國人在廚房與餐桌上的時間分配。美國人平均每天花費約67分鐘烹飪，一年累計約410小時（約17天）。

然而，專心用餐對許多人來說仍是挑戰。約30%的美國人很少或從未在不被打擾的情況下吃早餐；午餐與晚餐的比例分別為28%與21%。明尼蘇達州居民最容易在用餐時分心，而紐約人最能專注於眼前的食物。紐約人每天平均花52分鐘用餐，時間最長；阿肯色州人則吃得最快，平均僅花41分鐘。

HelloFresh US烹飪開發高級經理歐森（Michelle Doll Olson）表示：「從加州的蝦肉塔可、明尼蘇達州的起司內餡漢堡（Juicy Lucy），到路易斯安那州的秋葵濃湯（Gumbo）與紐約的貝果，這些定義各州的料理承載了世代家人的記憶。2026年，廚房正成為聯繫情感與讓傳統重現生機的場所。」

內布拉斯加州 懷俄明州 紐約州

上一則

吳佩慈男友母親 崔麗杰被捕求保釋 強調「自己走進ICE」

延伸閱讀

民調：5成美國人認川普對中國言論 對在美華裔有負面影響

民調：5成美國人認川普對中國言論 對在美華裔有負面影響
「沉默的道釘」華工精神 再現加州鐵路博物館

「沉默的道釘」華工精神 再現加州鐵路博物館
紐約州嚴打交通違規 酒駕等多項違法行為將納入積分系統

紐約州嚴打交通違規 酒駕等多項違法行為將納入積分系統
全美熱門房市都會區預測 灣區僅聖荷西進前10

全美熱門房市都會區預測 灣區僅聖荷西進前10
家長允青少年獨自搭Waymo 違反Waymo及加州監管機構規定

家長允青少年獨自搭Waymo 違反Waymo及加州監管機構規定
美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元

美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元

熱門新聞

好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
自2025年12月15日起，H-1B申請人及其H-4眷屬在領事審理過程中，將接受更全面的線上背景審查，包括社交媒體活動的檢視。（示意圖，取材自Pexels）

面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年

2026-01-18 01:20

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴
南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了

南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了
省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」