華人女導演以車為家 20秒被偷家當全沒了

記者邵敏／洛杉磯報導
監控中，可疑男士用工具敲碎車玻璃，盜車而去。（受訪者摩根提供）
加州短劇華裔女導演摩根，去年8月開始旅居生活，她「以車為家」，幾乎所有家當都放在車上，包括攝影器材、生活用品等。但年底的一天，汽車突然被盜，摩根無奈表示，不是「車內物品被拿」，而是整台車直接開走，所有家當以及工作所需的「生財設備」全被偷。

盜竊案發生在12月12日下午3時30分左右，案發地址位於洛市中心11街。摩根當時把車停在劇組工作室門口，她和演員正討論服裝問題，與外面街道僅一牆之隔。製作人進工作室時，突然發現門外地上有碎玻璃，第一反應是有人車被砸，摩根聞聲出來，發現自己的車已經不翼而飛。

（影音來源：受訪者摩根提供／記者邵敏後製）

案發現場這條街上有多家倉庫，摩根描述說，平時往來的人並不多。監控畫面顯示，案發時，一名可疑男士身穿黑色上衣、灰色長褲、反戴一頂鴨舌帽，他先使用工具敲碎駕駛室車玻璃，並探身打開車門，「砸玻璃花了比較長的時間，但進到車內，20秒鐘就把車開走了。」

除汽車被盜外，車內物品包括價值2萬美元的攝影器材盡失，最讓摩根心疼的是，一塊陪伴她25年的手表也離她而去。此外，放在車裡的錢包，內有五、六百美元現金、駕照、銀行卡等全都失竊。案發後，摩根接連收到銀行卡盜刷信息，地址大多顯示附近加油站超市，每次消費兩、三百美元左右，所幸摩根及時凍結銀行卡，盜車賊沒有得逞。

案發後，摩根第一時間報警。當晚她接到警方電話，被告知汽車在高速公路找到。等摩根趕到拖車場時，她看到整部車幾乎報廢，輪胎已爆並嚴重變形，安全氣囊全都彈出。警察告訴她，這部車在高速公路上發生交通事故，與另外一部車激烈相撞，盜車賊當場棄車而逃，車上還發現遺留的子彈。

被盜汽車找回時幾乎報廢，輪胎嚴重變形。（受訪者摩根提供）
汽車找回時，車內被翻得亂七八糟，貴重財物已失。（受訪者摩根提供）
摩根猜測，小偷身上帶槍，可能計畫盜車作案，「目前只有財物損失，沒有人員傷亡，已經非常幸運。」 這位女導演表示，車內相機和鏡頭都被對方拆開拿走，衣物也翻得亂七八糟，她苦笑稱，「小偷沒有把我整個家搬空，留了些生活用品，讓我可以繼續過日子。」讓摩根慶幸的是，她藏在汽車後座的一個相機箱安全存活，「拖車場老闆超貼心，特地幫我把相機箱收進辦公室的保險箱，他說如果放在拖車場，可能也會很快不見。」

遭遇盜車事件後，摩根上網搜索發現，她的這部起亞（Kia）汽車，是全美失竊率最高的車型之一。 網上一群稱作Kia Boyz的群體，專門拍攝製作、發布偷車影片，並互相模仿，「偷車、亂開、撞車、再跑掉，最後留給車主面對這些後果。」

對於摩根來說，不幸的事還在繼續發生，起亞車失竊、被撞並報廢後，她新買了一輛二手車。1月12日晚，摩根在拉斯維加斯（Las Vegas）Rio Hotel停車一晚，第二天早上發現汽車底盤下面的觸媒轉換器（catalytic converter）被偷，「一發動引擎，聲音大到讓我覺得車子隨時會爆炸。」這一天距離她上部車被盜僅一個月時間。

女導演新買的汽車，底盤下面的觸媒轉換器被偷。（受訪者摩根提供）
