移民律師：簽證審查速度放慢、標準趨模糊

快訊

記者劉子為／綜合報導
許俊良律師認為，在相關政策尚未完全明朗、執行細節頻繁變動的情況下，給H-1B簽證持有者最務實的建議是審慎行事。（路透）
針對近期多名華人H-1B簽證持有人在返中國面簽後遭遇行政審查、簽證核准延宕，甚至長時間無法返美的情況，南加州移民律師許俊良表示，從2025年年末開始，無論是H-1B、學生簽證或旅遊簽證，整體審理速度明顯放慢，且審查標準趨於模糊，讓申請人難以判斷自身風險。

許俊良指出，過去所謂的行政審查，多半仍可從申請人的學歷背景、研究或工作領域、過往在美活動紀錄等面向推測可能原因，但近期接觸的案例中，許多案件「完全看不出被拖延的理由」。他表示，即便最終獲得核准，領事館通常也不會說明為何案件被擱置如此之久，「資料就是被放著，等到批下來，也不會告訴你中間發生什麼事」。

回母國面簽 企業勸退

在實務經驗中，許俊良觀察到，不少企業已開始主動勸告員工避免在此時返回母國辦理簽證，甚至連大型公司也不例外。他指出，目前只要涉領事館簽證程序，變數就非常高。他提醒，H-1B持有人若回母國面簽，應有心理準備，返美時間可能被大幅拉長，從一、兩個月到半年以上都有可能。

針對2025年12月起擴大實施的社交媒體審查規定，許俊良表示，近期確實看到因社交媒體資料填寫不完整，而遭補件甚至延宕的案例增加。他特別提醒，部分申請人誤以為刪除帳號即可降低風險，實際上並不正確。根據表格要求，申請人必須申報「曾經使用過的社交媒體帳號」，而非僅限目前仍在使用的帳號。

社群留言 易被檢索

他也指出，相較語音或私下溝通，公開的文字留言、評論與互動內容，更容易被快速檢索與比對，因此建議申請人盡量避免在社交媒體留下容易被斷章取義的公開文字紀錄。

除H-1B之外，許俊良也表示，近期學生簽證與旅遊簽證同樣出現審核放慢、面談後無理由要求等待的情形。有些學生在完成面談後，被要求回家等候數周，卻未獲得任何解釋，因此他建議有留學計畫者務必提早申請，以免影響入學時程。至於首次申請旅遊簽證者，仍需特別留意返國約束力與行程規畫的完整性，否則仍有較高拒簽風險。

許俊良認為，在相關政策尚未完全明朗、執行細節頻繁變動的情況下，最務實的建議仍是審慎行事。他指出，即便透過查詢或由國會議員辦公室協助詢問，領事館通常僅會回覆案件仍在處理中，無法加速進度，也不會說明延宕原因。

學生簽證 H-1B 加州

繳好市多會員費划算嗎？ 買這些商品馬上回本甚至倒賺

面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年

