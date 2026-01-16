中國富豪崔麗杰被ICE逮捕 另1身分是女星吳佩慈男友媽媽

我的頻道

據Newsweek新聞網報導，美國移民暨海關執法局（ICE）已逮捕中國香港公民崔麗杰（Cui，Lijie）。據稱，她是位於美國西太平洋非合併領土北馬里亞納群島（Northern Mariana Island）塞班島（Saipan）上一座豪華賭場的關鍵人物，而她另一個被人所熟知的身分，是台灣女星吳佩慈男友的媽媽。

據當地報紙「馬里亞納綜合報」（Marianas Variety）報導，現年68歲的崔麗杰曾長期居住香港，13日因涉嫌違反移民法規，被ICE所屬的海關執法與遣返行動處（ERO）拘留。她目前被關押在位於蘇蘇佩（Susupe）的矯正署設施內。本報向ICE詢問崔麗杰被捕的具體細節及原因，截至發稿時間尚未得到回覆。

針對此事，華盛頓特區智庫「民主防衛基金會」（Foundation for Defense of Democracies）非駐地高級研究員Cleo Paskal在 X（前 Twitter）發文表示：「崔麗杰，美國塞班島這家價值數十億美元中國賭場的重要人物，剛被 ICE逮捕。是的，中國公民仍然可以在沒有簽證的情況下抵達塞班島。」

目前尚不清楚崔麗杰是否持有E-2C簽證，這是一種針對北馬里亞納群島長期投資者的臨時簽證類別。

此次逮捕發生之際，正值美國政府大幅加強拘留與遣返無證移民行動。政府援引廣泛的自由裁量權，但多名法律專家指出，這些作法在某些情況下可能違反正當法律程序及其他權利。

崔麗杰與其兒子、同為中國公民的紀曉波（Ji，Xiaobo），早年在澳門賭場「貴賓廳」產業累積龐大財富，之後轉入博弈產業。根據媒體報導，他們深度參與「博華太平洋皇宮」（Imperial Pacific Palace）的開發，以及一座造價高昂的海濱飯店計畫。

不過，這幾年這座賭博中心爭議不斷。2018年彭博社（Bloomberg）調查指出，該項目涉嫌廣泛非法雇用持觀光簽證的中國公民，並存在安全違規問題，以及向地方官員及其家屬支付數百萬美元款項。2020年，崔麗杰曾任董事長的博華太平洋國際（IPI）及受聘負責興建賭場與飯店的MCC International Saipan的三名高階主管遭起訴，指控包括非法僱用外籍勞工，以及向美國轉移超過2400萬美元以促成非法活動。

據「馬里亞納綜合報」報導，該賭場於當年3月被迫停業，並於2024年4月聲請依破產法進行破產保護，申報負債高達1億6580萬美元。

據報導，博華太平洋皇宮及其賭場執照已於去年8月以1295萬美元出售給Team King Investment。至於Team King及其主要支持者、出生於中國的企業家Hiroshi Kaneko是否會將這處已停業的賭場重新開發並恢復營運，目前仍未可知。

簽證 ICE 移民

