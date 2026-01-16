郵輪詐騙增多 個人代訂都可疑

我的頻道

記者張宏╱洛杉磯報導
郵輪旅遊在美國迅速升溫，搭船人數屢創新高，有人用低價航程吸睛再進行詐騙。圖為示意圖。（讀者殷先生提供）
郵輪旅遊在美國迅速升溫，搭船人數屢創新高，有人用低價航程吸睛再進行詐騙。有華人貪圖「比官方便宜幾千元」的價格，不僅損失金錢，甚至可能面臨被拒登船、遭郵輪公司終身封鎖的風險。

美國汽車協會（AAA）預測，2026年將有超過2170萬美國人搭乘郵輪出行，年增幅達4.5%。郵輪遊客65%集中在55歲及以上，27%年齡在35歲至54歲之間，7%年齡在18至34歲之間。多數成年乘客都會帶一名同伴搭船。近50%美國郵輪乘客情侶出行，20%帶孩子，7%獨自旅行，其餘則結伴而行。

受通膨與機票、酒店成本增加影響，郵輪提供「一價到位（all-inclusive）」的放鬆體驗，逐漸被定位為性價比高的度假方式。Melius Research分析師Conor Cunningham表示，只要酒店持續調漲房價，郵輪業市占就會不斷擴大。許多人表示，郵輪比預訂機票和酒店更經濟實惠，尤其在他們想遊覽多個國家情況下。

不過，隨著郵輪旅遊熱度升高、低價資訊大量在網路流傳，旅遊業者也提醒，郵輪訂票詐騙案件近年明顯增加，尤其集中在社群平台與非官方訂票網站。有華人Jenny在小紅書上被「超便宜價格」誘惑，遇到一個自稱郵輪代理的人，但是IP地址卻在中國。對方讓其支付定金到其個人帳戶，因為著急她就把幾百美元打給對方，之後發現不對，想要回定金卻被對方以個人因素退款不退而拒絕。

經查詢後，發現被騙的人不止她一人，詐騙手法是收客人的錢，然後再用盜刷的信用卡去幫客人訂郵輪，所以拿到的預訂確認碼是真的，在郵輪系統也能顯示。但是一旦被盜刷的卡主發現，就會被撤單，會被拒絕登船。即使行程已完成，若事後追查到盜刷行為，旅客也可能遭郵輪公司終身列入黑名單。

Jenny說，不要被那種比官方價格低幾千元的低價誘惑，其次是只用信用卡付款，正規代理商可用信用卡直接付給郵輪公司。所有轉帳到個人帳戶的旅遊預訂基本上都很可疑，中文社交網絡很多廣告牽涉信用卡盜刷。

ConsumerRescue網站也分享諸多郵輪詐騙手法，就有和Jenny一樣案例，信用卡實際持卡人舉報郵輪付款為詐欺交易，導致郵輪公司不僅要求遊客支付這次旅行費用，且還被當作騙子放在黑名單，因此請務必使用信用卡支付，即使被騙也能獲得止付郵輪費用。還有假冒客服人員告知受害者有未付餘額，如高額停泊費，如不付款，郵輪公司將取消行程，或受害者收到低價升級或其他服務的邀約。避免受騙的辦法是下載所選郵輪公司手機程式，且不要在社群媒體發布任何關於郵輪行程的個人資訊。

美國汽車協會（AAA）預測，2026年將有超過2170萬美國人搭乘郵輪出行，年增...
