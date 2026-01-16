郵輪陽台房4天150元 華人樂遊

我的頻道

記者張宏╱洛杉磯報導
郵輪上有各種表演。（讀者殷先生提供）
郵輪上有各種表演。（讀者殷先生提供）

四天五夜巴哈馬（Bahamas）郵輪、陽台房，每人只要150美元。七天八夜杜拜郵輪人均200美元，這不是旅遊廣告，而是真實發生的郵輪行程。南加華人殷先生一家近期從邁阿密出發，以遠低於陸地旅遊價格完成度假。郵輪要掌握淡季、會員與年齡優惠三大關鍵，就不再是奢侈品，而是高CP值度假選項。

殷先生表示，這是淡季打折價，時間彈性，能說走就走是訂到好價郵輪的關鍵，除150美元船費，上郵輪是一天10美元小費，飛機票來回他坐廉價航空不過200美元，全程能控制在400美元上下。這個價格即使在美國國內陸地遊都無法實現。參加郵輪俱樂部會員，能幫助獲得第一手促銷信息，像他第一次乘坐郵輪參加的是只要200多美元的迪拜七天八夜郵輪遊，這就是郵輪俱樂部的會員價。從此他就愛上郵輪遊，只要價格合適就出發，今年還想坐郵輪體驗不一樣的春節。

他說，郵輪遊能輕鬆度假，不用管吃喝住宿，每到新地方也可上岸看風土人情。船上有各種吃的，可點西餐也可吃自助餐，餐廳最晚能開到凌晨1點多，比陸地時間彈性大。每天都有不同行程安排，各種表演、歌舞、電影和脫口秀，還可健身和衝浪。

長者坐郵輪省很大，郵輪旅行業者許承武表示，長者訂郵輪有很多折扣，Carnival、Royal Caribbean、Norwegian Cruise Line等遊輪公司常有55歲以上票價優惠，折扣不等，而MSC地中海郵輪為65歲及以上乘客在指定航次提供高達10%折扣，但要求艙內所有乘客必須年滿65歲。加入美國退休協會 AARP（50+）在部分郵輪上可獲得船上消費金（Onboard Credit），最高可200美元或以上，可用於岸上活動、飲品、SPA、特色餐廳和無限網絡等。綜合各種，如按七天行程計算，每個長者或能省下700美元，在郵輪時間越長省越多。

許承武表示，冬天航線很有限，船隊基本集中在加勒比海。現在去墨西哥四天三夜，人均200多美元。夏天最便宜是4、5月，因為這個時候船隊要往歐洲開，需橫跨大西洋，這個時候買邁阿密或者紐約出發的行程，一天不過80美元。在美國郵輪價格很有競爭力，不過要注意小費花銷，因為船都屬於國際郵輪，勞工工資越來越低，小費卻越來越高，人均小費從每天12美元漲到20美元。

另據雅虎旅遊報導，選擇較老的船隻、淡季航線，如9月下旬的阿拉斯加航線、11月初的加勒比海航線，或航季較長的熱門航線，更容易找到合理價格。民眾透過專業旅行社也可能取得額外獨家優惠。最後一刻郵輪特價最便宜的理論不會一直適用，若希望在旅遊旺季搭乘新船，並指定特定艙位，建議越早預訂價格越低，等到最後一刻，不僅價格更高，還可能根本無艙可訂。

華人Tina徐推薦使用Cruisecompete網站，選好航線提交後，網站發給美國郵輪旅行代理各自報價，對比價格後選一個最適合的價錢和代理下單。要想省事可直接去好市多旅遊網站上預訂。

郵輪上的自助餐頗受亞裔歡迎。（讀者殷先生提供）
郵輪上的自助餐頗受亞裔歡迎。（讀者殷先生提供）
郵輪遊能輕鬆度假，不用管吃喝住宿，每到新地方也可上岸看風土人情。（讀者殷先生提供...
郵輪遊能輕鬆度假，不用管吃喝住宿，每到新地方也可上岸看風土人情。（讀者殷先生提供）

郵輪 小費 華人

