快訊

前紐約市長亞當斯加密貨幣首秀遇挫 機場與乘客口角

七旬華婦赴加州探望獨子 傍晚散步被撞亡

28歲南加男元旦弒親 疑殘暴攻擊年邁祖父母

洛杉磯訊
西柯汶那市西莫斯伯格大道（West Mossberg Avenue）1700號街區附近發生悲劇，28歲的約書亞攻擊祖父母。（截圖自Google Maps）
加州華人聚集的西柯汶那市，元旦期間發生駭人聽聞的弒親慘案。28歲的約書亞（Joshua Philip Day）涉嫌在新年第一天，於家中殘暴攻擊年邁祖父母，導致祖母傷重不治、祖父身受重傷。洛杉磯縣檢方13日起訴該男子謀殺罪；若罪名成立，他最高將面臨終身監禁。

這起案件發生於今年1月1日，警方接獲西莫斯伯格大道（West Mossberg Avenue）1700號街區一處民宅的家庭糾紛通報，趕赴現場後發現一對老夫婦倒臥血泊。

調查顯示，嫌犯約書亞當時與同住的祖父母發生激烈爭吵，隨後竟動手瘋狂揮拳攻擊兩長者。74歲的祖母普莉西拉（Priscilla Sesanto）因頭部遭重擊陷入昏迷，送醫後於隔日不治身亡；77歲的祖父菲利普（Philip Sesanto）雖保住性命，但傷勢極其嚴重，目前仍在復健中。

案發當下，約書亞拒絕配合，並將自己反鎖在屋內與警方對峙。特勤小組（SWAT）出動，經過長達約四小時的僵持，才成功入屋將其逮捕。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）對此案深表痛心。他在聲明中指出，普莉西拉與菲利普結縭逾50 年，在社區深受愛戴，這是一場發生在至親之間、「毫無意義且極端暴力」的犯罪。霍克曼強調，此案再次凸顯長者受虐問題的嚴重性，尤其是來自家庭成員的暴力行為。

約書亞目前被控「謀殺罪」及「虐待長者致人嚴重身體傷害」的重罪。法院已駁回其保釋申請。

若罪名成立，約書亞最高可面臨25年至終身監禁，另加九年額外刑期。

洛杉磯 加州 南加

男鄰居愛裸體 還自摸？婦稱不敢開窗

南加青蔥1把逼近1.5美元 華人主婦嘆快要吃不起

不當儲存危險材料 Verizon支付770萬與洛縣等地和解

英籍前拳王約書亞奈及利亞車禍輕傷 另2人身亡

觀影說劇／法影帝菲利普科特林親赴北極 呵護妹妹追雪人

約翰屈伏塔么兒是貓王曾外孫？訴訟文件爆料曾獲「她」捐卵

名導羅伯雷納夫婦慘死 兇嫌兒子以謀殺罪起訴 最重判死刑

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

2026-01-11 01:17
本報記者走訪台北街頭時，常能看到民眾手提Trader Joe's經典藍色大托特包悠閒逛街。（記者謝雨珊／攝影）

春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

2026-01-08 01:15

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

