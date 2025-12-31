我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德銀行金庫遭竊 保額1萬歐元恐難補損失 客戶聚集抗議

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

上網查保健知識 醫警告：錯誤資訊多

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫生和醫療研究均顯示，從社交媒體獲取的健康資訊中有不少屬誤導及不實，資訊使用者應核實訊息發放者的醫健專業資格。（Unsplash / Berke Citak）
醫生和醫療研究均顯示，從社交媒體獲取的健康資訊中有不少屬誤導及不實，資訊使用者應核實訊息發放者的醫健專業資格。（Unsplash / Berke Citak）

隨著社交媒體的使用和網上搜尋資訊日益普遍，很多人都從這些渠道尋索健康建議，但這些資訊可靠嗎？資深兒科神經心理學家戴維醫生（Dr. Briana Calcagno-Davi）就告訴病人「別上網查」。她所領導的一項研究顯示，七成受訪者信賴社媒的健康資訊，但少於一半會核實資訊提供者是否合格專家。

戴維醫生說，許多社媒上的錯誤訊息，都是由非醫療臨床人員或醫學界人士提供。

戴維醫生亦是美國霍夫斯特拉大學／諾斯韋爾健康中心轄下祖克醫學院（Zucker School of Medicine at Hofstra/Northwell Health）的副教授和臨床主管。她與本科生和醫院志工合作，展開一項匿名線上調查，以了解社媒用作健康資訊的使用頻率，以及用戶如使用所獲資訊。

該調查收集人口統計資料，詢問有關使用社媒獲取健康訊息的問題，包括有否搜索社媒上知悉的醫健專家的資料，會否使用貼文評論區的訊息，以及有否購買在社媒平台上廣告推介的健康產品。

初步結果顯示，受訪者年齡介於13至85歲，近70%表示社媒是獲取醫學或臨床知識的有效渠道，但少於一半人會透過搜尋，來核實有關醫健專家的合法身分。

今年較早前，雪梨大學在「美國醫學會雜誌」上發表了一項關於Instagram和TikTok上誤導性健康資訊的研究。該研究分析了近1000條討論五項由網紅推廣的爭議性醫學檢測社交媒體貼文，結果顯示，87%的內容提及檢測的潛在益處，但只有15%提到其潛在危害，例如「過度診斷」，就是健康人群接受全身核磁共振成像或其他檢測，來偵察有否癌病早期跡象、評估腸道微生物或量度激素水平等；只有6%的貼文引用了科學證據。這些資訊贏得近2億追隨者，近七成的網紅或帳戶持有人從推廣這些醫療測試中取得利益。

戴維醫生說，接收錯誤的健康資訊會延誤從醫療專業人員獲得的正確診斷和治療，最壞者會引致誤用有害產品，或推遲必要的治療，損害健康。

戴維醫生本人也有自己的社媒平台分享神經心理學知識。她建議社媒讀者核實所有自稱醫療專業人士的身分，目前已有相關程序可以保護公眾，例如他們的醫健工作執照或其他資訊均可易於取閱；而在採納他們的建議前，應先核實訊息內容的相關資格資料。

她希望社媒平台能為醫療專業人員設立某種認證徽章，以保護公眾。她指這將有助於用戶了解發文者的資格，尤其在今天人工智能日益普及、真偽難辨的時候，這顯得更為重要。

人工智能 TikTok

上一則

黃仁勳領銜 2026 CES將變AI秀場 從智慧眼鏡到機器人 科技巨頭全力背書

延伸閱讀

紐約新法上路 社媒須示警未成年心理健康

紐約新法上路 社媒須示警未成年心理健康
川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億
訂票網站藏玄機 簡單動動手指騙過AI「有感省錢」

訂票網站藏玄機 簡單動動手指騙過AI「有感省錢」
從BBC兩高層辭職看主流媒體

從BBC兩高層辭職看主流媒體
BBC為「誤導剪接」道歉但拒賠 川普將提告求償10億美元起跳

BBC為「誤導剪接」道歉但拒賠 川普將提告求償10億美元起跳
承認紀錄片有「誤導性剪接」 BBC向川普道歉但拒絕賠償

承認紀錄片有「誤導性剪接」 BBC向川普道歉但拒絕賠償

熱門新聞

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

「Intel比較爽」台積電工程師想跳槽

2025-12-26 20:44

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世