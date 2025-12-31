上網查保健知識 醫警告：錯誤資訊多

醫生和醫療研究均顯示，從社交媒體獲取的健康資訊中有不少屬誤導及不實，資訊使用者應核實訊息發放者的醫健專業資格。（Unsplash / Berke Citak）

隨著社交媒體的使用和網上搜尋資訊日益普遍，很多人都從這些渠道尋索健康建議，但這些資訊可靠嗎？資深兒科神經心理學家戴維醫生（Dr. Briana Calcagno-Davi）就告訴病人「別上網查」。她所領導的一項研究顯示，七成受訪者信賴社媒的健康資訊，但少於一半會核實資訊提供者是否合格專家。

戴維醫生說，許多社媒上的錯誤訊息，都是由非醫療臨床人員或醫學界人士提供。

戴維醫生亦是美國霍夫斯特拉大學／諾斯韋爾健康中心轄下祖克醫學院（Zucker School of Medicine at Hofstra/Northwell Health）的副教授和臨床主管。她與本科生和醫院志工合作，展開一項匿名線上調查，以了解社媒用作健康資訊的使用頻率，以及用戶如使用所獲資訊。

該調查收集人口統計資料，詢問有關使用社媒獲取健康訊息的問題，包括有否搜索社媒上知悉的醫健專家的資料，會否使用貼文評論區的訊息，以及有否購買在社媒平台上廣告推介的健康產品。

初步結果顯示，受訪者年齡介於13至85歲，近70%表示社媒是獲取醫學或臨床知識的有效渠道，但少於一半人會透過搜尋，來核實有關醫健專家的合法身分。

今年較早前，雪梨大學在「美國醫學會雜誌」上發表了一項關於Instagram和TikTok 上誤導性健康資訊的研究。該研究分析了近1000條討論五項由網紅推廣的爭議性醫學檢測社交媒體貼文，結果顯示，87%的內容提及檢測的潛在益處，但只有15%提到其潛在危害，例如「過度診斷」，就是健康人群接受全身核磁共振成像或其他檢測，來偵察有否癌病早期跡象、評估腸道微生物或量度激素水平等；只有6%的貼文引用了科學證據。這些資訊贏得近2億追隨者，近七成的網紅或帳戶持有人從推廣這些醫療測試中取得利益。

戴維醫生說，接收錯誤的健康資訊會延誤從醫療專業人員獲得的正確診斷和治療，最壞者會引致誤用有害產品，或推遲必要的治療，損害健康。

戴維醫生本人也有自己的社媒平台分享神經心理學知識。她建議社媒讀者核實所有自稱醫療專業人士的身分，目前已有相關程序可以保護公眾，例如他們的醫健工作執照或其他資訊均可易於取閱；而在採納他們的建議前，應先核實訊息內容的相關資格資料。

她希望社媒平台能為醫療專業人員設立某種認證徽章，以保護公眾。她指這將有助於用戶了解發文者的資格，尤其在今天人工智能 日益普及、真偽難辨的時候，這顯得更為重要。