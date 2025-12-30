我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

加州買房2大成本高 租屋更划算？

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在加州，購屋恐已不是財務上的必勝選項；示意圖。(取材自Pexels)
在加州，購屋恐已不是財務上的必勝選項；示意圖。(取材自Pexels)

聖蓋博谷論壇報報導，買屋或許不再是加州「必勝」的理財選擇。相較於買屋面臨的高房價與高利率，租屋在財務彈性、投資與生活條件上，正逐漸展現前所未有的趨勢。

長久以來，全美普遍將擁房者視為人生勝利組，過去一年，加州立法者與住房倡議人士通過一系列政策，讓各類住宅興建更為容易。然在加州，購屋仍不是件容易的事。

加州55%的房屋自有率排名全美倒數第二，僅高於紐約，且比全國平均低10%左右。這並非加州人偏愛租屋，而是因價格太高所致。美國獨立屋住宅中位數價格為42萬6800美元，而加州達85萬2680美元，舊金山更遠遠超過百萬美元。

在貸款利率仍徘徊在6%以上的情況，這些房價意味著每月平均房貸為4000至6000美元或以上，即使加州沿海地區，除頂級社區外，購屋成本也遠高於一般公寓租金。根據商用不動產公司世邦衛理仕（CBRE）最新分析，橙縣一棟房屋每月包括稅金、保險、維修與任何管理費等所有成本，平均是每月租金的四倍。洛杉磯與舊金山，「購屋溢價」約為租金三倍，全美平均為兩倍。

買屋比租屋多付那麼多成本究竟是否值得？經濟學家與住房金融專家謹慎表示「視情況而定」，取決於個人財務狀況、偏好、市場環境、預計居住時間長短及未來方向等。然華府自由派智庫「城市研究所」（Urban Institute）經濟學家古德曼（Laurie Goodman）表示，全國各地目前租屋與買屋間差距，已「遠遠偏離」歷史常態。

擁屋不再穩賺不賠

古德曼在2018年與人合著關於美國房屋所有權研究論文中曾提及，大多數人在大多數情況下，只要負擔得起每月房貸，通常買屋比租屋划算。但如今，現有趨勢恐非如此，目前看到的是令人驚訝的房價與利率，及多數地區相對持平的租金，「擁屋恐不再如過去般穩賺不賠了」她說。

以舊金山來說，根據Zillow，該市一棟獨立屋均價為138美元，依照買家頭期款比例，每月房貸支出約為6500美元，但該市平均租金則為4350美元。若要讓這些額外每月支出最終得到回報，房價需在未來長期急速上升，或股市等投資需長期停滯不前。

根據CBRE，有能力在洛杉磯、聖地牙哥、河濱、沙加緬度、聖荷西與范杜拉等地購屋，並每月住房支出控制在低於收入四成的租屋者，比例僅為個位數百分比。目前有超過半數的加州租屋族，租金支出已超過收入的30%。

拿差額投資更精明

對「有能力買，但選擇租屋」的人來說，不買屋未必是個糟糕決定。一名財力充足的租屋者，可將租屋與買屋的差額拿去投資，長期看來，股市平均報酬率通常超過房價中位數。與其將所有可支配收入投入到一個會隨時折舊、下雨還可能漏水的單位，把錢放在其他地方，還能讓租屋者分散投資風險。Redfin經濟學家費爾威瑟（Daryl Fairweather）表示，愈來愈多人「一邊租屋，一邊存錢，也變得更加精明。」

當然，即使帳面上租屋者看似划算，也有許多理由讓人選擇買屋。其中之一是「空間」，大多數出租單位是公寓，對正在成長的家庭而言並不一定足夠。教育也是一大考量，出租宅相較自有宅，更可能位於學區表現較差、犯罪率較高社區。

此外對某些人來說，房屋所有權還能帶來一種無法用金錢衡量的溫暖與安全感。還有，每個月將薪水一部分付貸款，其實也是種「被迫儲蓄」機制，但不存錢，永遠是一種誘惑。

加州 租金 房價

上一則

加州房價雖高 這些城市相對買得起

下一則

美現役女軍人與中國移民假結婚 可獲約4萬5000美元報酬

延伸閱讀

舊金山經文處5300萬買灣區新大樓 創中華民國在美購置館產最高價

舊金山經文處5300萬買灣區新大樓 創中華民國在美購置館產最高價
自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來
明年州長選舉參選者眾 但缺鮮明主軸、明星效應

明年州長選舉參選者眾 但缺鮮明主軸、明星效應
調查：疫後企業醫保費飆 成本轉嫁勞工、雇主

調查：疫後企業醫保費飆 成本轉嫁勞工、雇主
移民卡車司機提告 促車管局停撤2.1萬張商業駕駛執照

移民卡車司機提告 促車管局停撤2.1萬張商業駕駛執照
加州政府對川普政府撤訴 接受聯邦不再注資高鐵

加州政府對川普政府撤訴 接受聯邦不再注資高鐵

熱門新聞

台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

「Intel比較爽」台積電工程師想跳槽

2025-12-26 20:44

超人氣

更多 >
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對