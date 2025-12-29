我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

華女遇詐將計就計一再發問 騙徒求掛電話

記者邵敏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
電話掛斷後，對方使用視頻通話（Facetime）再次打來。（圖／受訪者提供）
電話掛斷後，對方使用視頻通話（Facetime）再次打來。（圖／受訪者提供）

南加華女日前接到一則詐騙電話，她與對方爭鋒相對，機智應答。長達十多分鐘的通話中，騙子最後求饒，請女子快掛電話，並多次稱「你把我當成詐騙、騷擾電話嗎」、「你每句話都在懷疑我」，甚至催促「你快去吃飯吧，吃完飯可以休息了」，讓當事人哭笑不得。華女向本報分享與詐騙嫌疑人對話的全過程。

洛杉磯華人Iris Huang，12月的一天早上正在家中忙於遠程工作，手機鈴聲響起，一個顯示Wireless Caller」陌生號碼，Iris通常不接類似電話。但那幾天，她需與一家公司交涉帳單問題，擔心錯過重要來電，於是接通這個陌生電話。

來電者是一名男子，自稱執法部門，先用英文核對Iris個人信息，包括名字、地址等，Iris回覆「是」。男子突然轉為帶有濃重口音的普通話，語氣十分嚴厲，質問Iris是否有一個尾號是3657的手機號碼。「我根本沒這個電話，當時就確定對方是詐騙，」按照常理，Iris會馬上掛斷電話，但她好奇心起，將計就計，想繼續聽對方接下來的騙局，「我回答對的，我有這個號碼。」

男子繼續質問，口氣像警察在審訊︰「你這個號碼被群眾舉報，向在美華人發送虛擬貨幣、虛假投資理財類型的詐騙短信。」Iris回覆︰「哦，然後呢？」對方顯然被Iris的冷靜激怒，繼續厲聲說道︰「什麽叫然後呢？我現在通知你，待會電話掛後，我們會關掉那個號碼，還有你現在使用的手機號碼，並且扣除你的信用分數。」

Iris問︰「那我該怎麼辦？會面臨什麼後果，我需要去警局或者FBI投案自首嗎，還是其他處罰？」男子沒想到，碰到一個人如此直奔主題，「你講話挺幽默的，是不是？」他隨後再次厲聲，「你要去警察局就去啊，但電話不要掛，現在就過去。」

Iris反問︰「為什麼不能掛電話？我一邊開車去警局一邊打電話很危險，萬一路上被警察抓到怎麼辦，我要吃罰單的。」電話那頭的男子，此時突然話鋒一轉，惱羞成怒︰「你是不是把我當成詐騙、騷擾電話？你說出來的每一句話都在懷疑我，你是演技派畢業嗎？我不跟你多說什麽了，直接扣你的信用分數。」

對於騙子的回答，Iris幾乎當場笑噴，她繼續與對方周旋，想看看後續發展，她問男子︰「你到底是誰？」男子回答︰「我是誰，為什麼要告訴你，我跟你說了，你又不認識我。」Iris再問︰「你不是執法機關打來的電話嗎？」男子開始否認︰「我哪跟你說我是執法機關？你有什麽誤會嗎？」

10分鐘內，對方接連撥打5次電話，Iris Huang不再理會。（圖／受訪者提供...
10分鐘內，對方接連撥打5次電話，Iris Huang不再理會。（圖／受訪者提供）

雙方交戰幾回後，最後騙子決定放棄，懇求Iris掛斷電話︰「你趕緊去吃飯吧，沒什麽問題電話收線（即掛斷電話）你如果吃飽了，就趕緊休息吧。」但Iris繼續發問，男子最後受不了，只能自己先掛電話。幾分鐘後，Iris又收到同樣的電話號碼，此次顯示視頻通話（Facetime），她決定不再理會，但對方連續撥打多次。

對於此次與騙子長達十幾分鐘的正面交鋒，Iris表示，自己當時好奇一探究竟，但過於冷靜的表現，反而被對方識破。「我應該裝作很害怕，一無所知，看看對方究竟怎麼詐騙。」

聯邦調查局（FBI）最近發布公告，針對在美華人的詐騙電話猖獗，詐騙者通常假冒中國警察等執法人員，以受害人涉嫌違法為由，要求提供個人身分資料，並威脅可能遭到引渡或境外起訴，以此要求受害人立即支付一筆「保釋金」，否則將影響信用紀錄。Iris遭遇的可能就是此類詐騙電話。

詐騙 華人 虛擬貨幣

上一則

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

延伸閱讀

好市多活龍蝦 半路「消失」驚動FBI調查

好市多活龍蝦 半路「消失」驚動FBI調查
好市多活龍蝦遭劫？近40萬美元貨品消失麻州 驚動FBI介入

好市多活龍蝦遭劫？近40萬美元貨品消失麻州 驚動FBI介入
FBI南加逮毒梟 1華人日寄上百個毒品包裹

FBI南加逮毒梟 1華人日寄上百個毒品包裹
FBI逮捕中國籍非法移民大毒梟 每天寄100個毒品包裹

FBI逮捕中國籍非法移民大毒梟 每天寄100個毒品包裹
名嘴出身 FBI副局長邦奇諾宣布明年1月離職

名嘴出身 FBI副局長邦奇諾宣布明年1月離職
布朗大學2死9傷槍案 迄今未找到兇手 FBI挨批 川普指責監視器太少

布朗大學2死9傷槍案 迄今未找到兇手 FBI挨批 川普指責監視器太少

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控