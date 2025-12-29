華女遇詐將計就計一再發問 騙徒求掛電話

電話掛斷後，對方使用視頻通話（Facetime）再次打來。（圖／受訪者提供）

南加華女日前接到一則詐騙 電話，她與對方爭鋒相對，機智應答。長達十多分鐘的通話中，騙子最後求饒，請女子快掛電話，並多次稱「你把我當成詐騙、騷擾電話嗎」、「你每句話都在懷疑我」，甚至催促「你快去吃飯吧，吃完飯可以休息了」，讓當事人哭笑不得。華女向本報分享與詐騙嫌疑人對話的全過程。

洛杉磯華人 Iris Huang，12月的一天早上正在家中忙於遠程工作，手機鈴聲響起，一個顯示Wireless Caller」陌生號碼，Iris通常不接類似電話。但那幾天，她需與一家公司交涉帳單問題，擔心錯過重要來電，於是接通這個陌生電話。

來電者是一名男子，自稱執法部門，先用英文核對Iris個人信息，包括名字、地址等，Iris回覆「是」。男子突然轉為帶有濃重口音的普通話，語氣十分嚴厲，質問Iris是否有一個尾號是3657的手機號碼。「我根本沒這個電話，當時就確定對方是詐騙，」按照常理，Iris會馬上掛斷電話，但她好奇心起，將計就計，想繼續聽對方接下來的騙局，「我回答對的，我有這個號碼。」

男子繼續質問，口氣像警察在審訊︰「你這個號碼被群眾舉報，向在美華人發送虛擬貨幣 、虛假投資理財類型的詐騙短信。」Iris回覆︰「哦，然後呢？」對方顯然被Iris的冷靜激怒，繼續厲聲說道︰「什麽叫然後呢？我現在通知你，待會電話掛後，我們會關掉那個號碼，還有你現在使用的手機號碼，並且扣除你的信用分數。」

Iris問︰「那我該怎麼辦？會面臨什麼後果，我需要去警局或者FBI投案自首嗎，還是其他處罰？」男子沒想到，碰到一個人如此直奔主題，「你講話挺幽默的，是不是？」他隨後再次厲聲，「你要去警察局就去啊，但電話不要掛，現在就過去。」

Iris反問︰「為什麼不能掛電話？我一邊開車去警局一邊打電話很危險，萬一路上被警察抓到怎麼辦，我要吃罰單的。」電話那頭的男子，此時突然話鋒一轉，惱羞成怒︰「你是不是把我當成詐騙、騷擾電話？你說出來的每一句話都在懷疑我，你是演技派畢業嗎？我不跟你多說什麽了，直接扣你的信用分數。」

對於騙子的回答，Iris幾乎當場笑噴，她繼續與對方周旋，想看看後續發展，她問男子︰「你到底是誰？」男子回答︰「我是誰，為什麼要告訴你，我跟你說了，你又不認識我。」Iris再問︰「你不是執法機關打來的電話嗎？」男子開始否認︰「我哪跟你說我是執法機關？你有什麽誤會嗎？」

10分鐘內，對方接連撥打5次電話，Iris Huang不再理會。（圖／受訪者提供）

雙方交戰幾回後，最後騙子決定放棄，懇求Iris掛斷電話︰「你趕緊去吃飯吧，沒什麽問題電話收線（即掛斷電話）你如果吃飽了，就趕緊休息吧。」但Iris繼續發問，男子最後受不了，只能自己先掛電話。幾分鐘後，Iris又收到同樣的電話號碼，此次顯示視頻通話（Facetime），她決定不再理會，但對方連續撥打多次。

對於此次與騙子長達十幾分鐘的正面交鋒，Iris表示，自己當時好奇一探究竟，但過於冷靜的表現，反而被對方識破。「我應該裝作很害怕，一無所知，看看對方究竟怎麼詐騙。」

聯邦調查局（FBI）最近發布公告，針對在美華人的詐騙電話猖獗，詐騙者通常假冒中國警察等執法人員，以受害人涉嫌違法為由，要求提供個人身分資料，並威脅可能遭到引渡或境外起訴，以此要求受害人立即支付一筆「保釋金」，否則將影響信用紀錄。Iris遭遇的可能就是此類詐騙電話。