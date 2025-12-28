我的頻道

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點

調香DIY風起 華人店香氛體驗

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
SÒNNi創辦人兼店長Weisi Song親自坐鎮指導，曾主修藝術的她，擅長以美感與直覺協助顧客找到心儀香氣，打造兼具創意與感性的調香體驗。（記者張庭瑜╱攝影）
從飲食到服飾，客製化服務蔚為風潮，如今連香味也能自行配製。位於新港灘（Newport Beach）的香氛品牌SÒNNi（中文名為頌哩）提供DIY調香課程，吸引顧客透過氣味建立專屬風格，成為嗅覺經濟中的新勢力。

創始人兼執行長Weisi Song表示，品牌的誕生源於一個想法：讓香味不再只是被購買，而是被創造。她觀察到，市面上香水產品琳瑯滿目，卻很少有機會讓消費者真正參與其中。品牌中文名「頌哩」與「送禮」、「送你」諧音，工作室希望提供一個親手調香的空間。

市場研究機構Grand View Research指出，全球香氛市場正快速成長。2024年全球香水市場規模達567億餘美元，預估2030年將成長至788億餘美元，年複合成長率達5.7%。歐洲仍是最大的市場，亞太地區將是成長最快的新興市場；利基香水與手工香氛市場的需求持續攀升，消費者越來越重視獨特性與個性化體驗。

該工作室的DIY調香體驗包含九個步驟：選擇三至九種天然精油、使用試香紙試香篩選味道、填寫配方卡供日後補充使用、按順序滴入燒杯、加入香水酒精或基底液、融合調色、選擇瓶身外形、封蓋，最後搭配瓶蓋。據悉，目前最受歡迎的香調包括茶香、花香、木質香與柑橘調，許多顧客偏好在尾調中添加木質元素，體驗過程中，Weisi Song及其團隊都會細心引導，協助顧客選擇合適的精油，並依個人偏好微調比例，即使是零基礎者也能無壓力地參與。Weisi Song透露，許多首次調香的顧客在聞到自己作品的那一刻，往往最感驚喜與成就感。

主修藝術的她，從創作轉向香氛設計，希望透過氣味讓人重新連結感官與情感。她在課程中逐一為顧客解說各種香味的層次、搭配建議，讓體驗不僅是動手操作，更像一場關於「自我探索」的創意旅程。

工作室使用的精油來自世界各地，所使用的色素及閃粉為食用級別，基底液具有國際無毒認證。除香水外，工作室目前提供六項DIY體驗：香水、無火香薰、石膏繪畫擴香石、身體精油、水晶擴香石與身體磨砂膏。

選址新港灘海濱，Weisi Song表示是希望營造放鬆的氛圍，讓顧客完成調香後可以到海邊散步。工作室建議顧客在傍晚時段前來，可欣賞日落景色。

從200平方呎的小工作室起步，如今SÒNNi的客群包括情侶、親子活動和朋友聚會。Weisi Song分享，曾有一位外州顧客從未到訪實體店，完全憑藉對香味的描述委託調配，收到成品後再次下單，讓她印象深刻。

情侶到訪時，工作室會建議他們為對方調配香水。Weisi Song指出，雖然有時雙方對香味有不同看法，但通常能協調出滿意的結果。

談及未來發展，Weisi Song表示希望讓更多人擁有專屬的香味。她對首次到訪的顧客說：「試錯需要勇氣，而人生因勇敢而豐富。調香亦是如此，每一次嘗試都是自我表達，每一次配比都是新的可能。」

顧客可利用試香紙逐一嗅聞不同香味，從前調、中調到基調反覆搭配，店長亦會提供專業建...
SÒNNi香氛工作室提供完整的調香體驗流程，顧客可從配方卡開始，依序選香、試香、...
工作室備有多款高品質天然精油，包含前調的薑、花香中調如梔子花與玫瑰，以及基調安息...
調香完成後，將香精與基底液倒入磁力攪拌器中充分融合，調配出色澤與氣味兼具的專屬香...
彩色礦石區吸引目光，顧客可依喜好挑選水晶色彩與能量象徵，製作水晶擴香石等DIY商...
空間設計簡約明亮，設有多組調香座位，適合情侶、朋友、親子一同體驗，創造獨特的香氛...
SÒNNi提供多款基調精油，包含金絲楠木（Phoebe Sheareri）、義大...
店內另設各式擴香瓶，搭配個人化香氛調配，成為近年送禮新選項。（記者張庭瑜╱攝影）
多款經典與創新香氣任君挑選，從薑、梔子花、玫瑰到安息香，涵蓋前調、中調與基調，提...
工作室中央擺滿數十種天然精油，每瓶皆清楚標示香調與屬性，方便顧客自由選擇並嘗試多...
