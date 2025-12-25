南加平安夜大暴雨 洛杉磯縣等4縣進入緊急狀態

我的頻道

記者張宏／綜合報導
洛杉磯Woodland Hills地區的一處路口，受大氣河流影響，豪雨傾盆而下，車輛行駛時濺起大片積水。(路透)
洛杉磯Woodland Hills地區的一處路口，受大氣河流影響，豪雨傾盆而下,車輛行駛時濺起大片積水。(路透)

加州平安夜迎來大暴雨，加州州長紐森宣布洛杉磯縣、橙縣、河濱縣和聖伯納汀諾縣進入緊急狀態。截至24日上午，南加地區已發布至少九項交通警報，原因是道路交通事故頻發。洛杉磯國際機場（LAX）至少有數百航班延誤。5號公路Pacoima路段發生FedEx貨車車禍，洛杉磯西部及聖費南度谷（San Fernando Valley）地區出現停電，伊頓野火災區發布疏散警告。

加州有紀錄以來降雨量最大的平安夜與聖誕節，發生在1889年，當時兩天降雨量達3.82吋。100多年後，南加州聖誕節再度迎來強降雨。氣象部門官員表示，24日降雨量持續增加。洛杉磯都會區降雨量截至24日上午11時，已達2.56吋。華人聚居的聖蓋博谷，部分地區達2.89吋。橙縣大部分區域降雨量在1吋左右，聖塔安那山地區則有2.4吋。

聖伯納汀諾縣消防局發布的泥石流場景。（聖伯納汀諾縣消防局X）
聖伯納汀諾縣消防局發布的泥石流場景。（聖伯納汀諾縣消防局X）

根據實時航班資料FlightAware顯示，24日LAX有約348班延誤（含起飛與降落），約四個航班取消。

據NBC電視台報導，這場暴風雨預計持續數日，期間可能伴隨強風，陣風時速可達70至80英里。在艾塔迪那地區，洪水與泥石流威脅升高，伊頓野火燒毀區附近發布疏散警告，鄰近受災社區也被納入疏散範圍。南加州大部分地區持續發布山洪暴發警示，預警將延續至25日晚。一輛載有約1萬2000磅包裹的FedEx大型貨車，於雨後路面濕滑的5號公路Pacoima路段發生事故，貨物散落一地，導致公路短暫封閉。

強風警報持續到24日下午3時，山區陣風風速可達每小時80哩。警報範圍包括大熊湖、聖蓋博山脈、聖塔蒙尼卡山脈等地。洛縣、范杜拉縣和聖塔巴巴拉縣部分地區的山洪預警延長至24日下午6時。

洛杉磯市水電局（LADWP）工作人員處理多個地區的停電事故，大部分停電區域位聖費南度谷和洛杉磯市西部。洛杉磯市動物園和六旗遊樂園24日閉園。

國家氣象局表示，24日上午11時22分，雷達追蹤到一條由惠提爾市延伸至新港灘附近的強陣雨帶，並以每小時15英里的速度向東移動。強陣風可能折斷樹枝，吹走未固定物品。受警報影響的地區，包括安那罕、聖塔安那、爾灣等橙縣城市。

家住北嶺（Northridge）的華人Frada表示，24日清晨醒來後，發現泳池已滿，至少累積4英吋雨量，鄰居家樹木的樹枝掉落，她自家屋頂也出現漏水情況。附近部分高速路與滑雪場關閉，她查看天氣預報，顯示最大降雨已經過去，希望未來四天不要再繼續下大雨。

