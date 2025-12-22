我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

勁球頭獎彩金上看16億 美國樂透史上第5高 22日開獎

川普移民政策收緊 蘋果、Google 籲H-1B雇員勿離美

編譯組／綜合報導
蘋果（Apple，圖）與Google近期向部分持工作簽證的美國員工示警，建議避免出國旅行，以免面臨無法順利返回美國的風險。（路透）
蘋果（Apple，圖）與Google近期向部分持工作簽證的美國員工示警，建議避免出國旅行，以免面臨無法順利返回美國的風險。（路透）

LAist 報導，根據NPR審閱的科技公司內部備忘錄，蘋果（Apple）與Google近期已向部分持工作簽證的美國員工示警，建議避免出國旅行，以免面臨無法順利返回美國的風險。相關警告正值川普政府加強對簽證申請者審查之際。

報導指出，美國多地領事館與大使館近期出現簽證預約嚴重延誤，有些案件等待時間長達數月。延誤主因之一，是國土安全部實施新規，要求簽證申請者接受長達5年的社群媒體紀錄審查。此舉已引發言論自由與隱私權倡議者批評。

對高度仰賴外籍高技能勞工的科技公司而言，審查趨嚴與行政延宕帶來實質風險。蘋果與Google合計雇用超過30萬名員工，其中相當比例持H-1B等工作簽證。相關律師事務所因此建議員工，若非必要，應暫緩國際旅行。

與Google合作的移民律師事務所Berry Appleman & Leiden在致員工信函中指出：「我們建議此時避免國際旅行，因為您可能面臨在美國境外停留時間延長的風險。」

與蘋果合作的Fragomen律師事務所亦發出類似提醒。備忘錄指出，鑑於近期政策更新以及返美時可能出現難以預測的延誤，強烈建議尚未取得有效H-1B簽證章的員工暫勿出境；若行程無法延期，則應事前與公司移民部門及律師事務所討論潛在風險。

分析指出，此舉反映川普政府強硬移民政策對美國外籍勞動力的最新影響。今年稍早，白宮宣布，企業須為所有新申請的H-1B簽證支付10萬美元費用。H-1B簽證向來是科技公司招募海外高技能人才的主要管道。

H-1B簽證通常有效期限為3年，持有人須返回母國的大使館或領事館續簽。然而多家媒體報導，在新政策下，原本例行的續簽行程，可能導致申請人滯留海外數月。

華盛頓郵報上周五報導，數百名前往印度續辦H-1B的簽證持有人預約遭延後。美國國務院回應稱，官員需要更多時間，以確保申請者不會對國家安全或公共安全構成威脅。

在Google內部，Alphabet勞工聯盟已呼籲公司為H-1B持有人提供更多保障。Google 軟體工程師、該聯盟領導人庫爾（Parul Koul）指出，在公司裁員情況下，持簽證勞工尤其脆弱，因為一旦失去雇主贊助，合法身分可能立即受到影響。

庫爾表示，隨著川普政府全面加強對H-1B計畫及其他移民勞工的審查，公司對這些員工的支持「變得前所未有地迫切」。

蘋果（Apple）與Google（圖）近期向部分持工作簽證的美國員工示警，建議避...
蘋果（Apple）與Google（圖）近期向部分持工作簽證的美國員工示警，建議避免出國旅行，以免面臨無法順利返回美國的風險。（路透）

工作簽證 H-1B Google

上一則

聖誕周風雨襲南加 氣象局發洪水警戒

下一則

道奇薪資高 要付1.69億奢侈稅 創聯盟歷史紀錄

延伸閱讀

2028總統挺誰？CNN民調：范斯、紐森在各自政黨中領先

2028總統挺誰？CNN民調：范斯、紐森在各自政黨中領先
川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因

川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因
川普關稅讓聖誕樹農扳回一城 業者：今年人造樹很難賣

川普關稅讓聖誕樹農扳回一城 業者：今年人造樹很難賣
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普擬施壓保險業 砍健保保費
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

熱門新聞

這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48

超人氣

更多 >
好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速

好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身