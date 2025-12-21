台裔張約翰 「MIT 21點團隊」算牌寫傳奇

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

看過電影「決勝21點」（英文名：21）的觀眾，或許還記得影片中凱文史貝西（Kevin Spacey）飾演的教授一角，他帶領學生組成算牌團隊，從賭場贏走巨額獎金。這個角色的靈感來源之一，正是一位台裔華人 ──張約翰（John Chang），也是「MIT 21點團隊」（MIT Blackjack Team）的核心管理人物。

張約翰出身於高級知識分子家庭，父母皆為理工領域專家，弟弟是麻省理工學院 （MIT）博士，妹妹是哈佛博士。然而，張約翰並未遵循家族既定路線；儘管考上MIT電子工程系，卻選擇走上職業賭客道路，自嘲是家中學歷最低、也最「不務正業」的一個。

每天生活費10元 省錢投資

MIT 21點團隊的雛形，早在1970年代末期便已出現。張約翰進入MIT後得知這個社團，只花七周就通過測試並加入，之後更成為其主要管理者和推動者。據張約翰的團隊成員、後來成為他妻子的曹紅透露，張約翰的起家資金只有2500美元學費，為積攢更多本金，他每天生活費只花10美元，省下的錢全部投入團隊的資金池。「我在1993年加入團隊時，他已經是團隊中最大的投資人了。」

在賭場文化中，職業算牌客（又稱優勢玩家、Advantage Player）並非一般賭徒。他們以數學模型、紀律與長期策略取得長期正期望值，而非運氣。他們利用完全合法的信息，如已發出的牌、下注節奏與統計優勢，來提升勝率。典型做法包括： 算牌（card counting），用以推算剩餘牌組的優劣勢；資金管理（bankroll management），依照本金調整下注，避免情緒性重押。

一個周末 贏走賭城40萬

對張約翰而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。只要優勢確立，短期輸贏起伏都只是過程。他曾帶隊在一個周末在拉斯維加斯贏走40萬美元、在韓國賭場贏走30萬美元，也因此成為賭場眼中釘，多次被趕出賭場。曹紅解釋：「賭場不想虧錢，他們可以找理由把你趕出去」。

因此，偽裝也是職業算牌客的重要手法之一：讓自己看起來像普通客人，以避開賭場的監控。張約翰甚至曾男扮女裝穿梭賭場。他說：「Every rule is meant to be broken。」曹紅則笑稱，自己原來的想法剛好相反，認為規則都應該被遵守；但這麼多年的經驗，讓她學會另一種邏輯：「如果目標在前，而規則擋在那，我可以找方法繞過去。」

曹紅透露，他們每年會去拉斯維加斯參加頂尖職業玩家的聚會。其中不少人後來跨入期貨、對沖基金、體育博彩等更大市場，把博弈理論用在風險與機率更複雜的風險決策中。有人成為億萬富豪，有人成為企業家，還人用21點贏來的錢支持自己音樂夢想，最後獲葛萊美獎(Grammy Awards)。