芳塔那包裹竊案 失竊事損失百元、但愛犬重傷卻多花8000元

聖伯納汀諾訊
內陸竊賊偷居民聖誕禮物包裹後未將大門關好，導致一隻愛犬跑出遭車碾壓重傷面臨截肢。（示意圖取自pexels）
近日，南加居民一起看似普通的聖誕包裹失竊，卻意外演變成令人心碎的悲劇。內陸芳塔那（Fontana）居民表示，竊賊偷走包裹後，沒有將大門關好，導致家中兩隻寵物狗走失，其中一隻年僅2歲半的愛犬遭車碾壓重傷面臨截肢。本來失竊包裹價值100美元，可為重傷愛犬支付的醫療費，已經超過8000美元。

據KTLA5電視報導，事件發生在12月3日午後。一竊賊進入宅院，偷走多個裝有黑色星期五購買的聖誕禮物包裹。家人莫芮諾（ Emily Moreno ）表示，已經報警，但目前仍未找到嫌疑人。

她說，案發在午後1時37分至1時56分之間，竊賊離開時將住家大門敞開，導致兩隻狗跑出院子。其中一隻名叫Blazer的狗隨後自行返家，但另一隻Sparky卻下落不明。

家人耗時超8個小時在社區搜尋，挨家挨戶敲門並透過網路發布協尋訊息，仍一無所獲。直到兩天後的12月5日下午約3時，Sparky才在附近社區一處居民的後院被發現。當時Sparky身受重傷，倒臥在地，情況相當危急。

在眾籌GoFundMe網站募款的Krystal Altamirano表示：「Sparky在寒冷中獨自撐了兩天，受傷、挨餓、嚴重脫水，幾乎無法動彈。當我男友找到牠時，Sparky從建築物底下爬出來，側躺倒下，彷彿在向人求救，令人心碎。」

獸醫指出，Sparky可能是遭到汽車或拖車撞擊，並被拖行了一小段距離。莫芮諾向KTLA電視台表示，這隻以精力充沛、性情溫馴著稱的澳洲藍赫勒犬（Australian Blue Heeler），其中一條後腿遭嚴重創傷，幾乎從髖部被撕裂，骨頭外露、韌帶斷裂，腳趾也被撞碎。

儘管醫療團隊緊急進行治療並嘗試保住該腿，但傷口反覆裂開、無法癒合。獸醫最終判定該腿已無法挽救，Sparky將接受從髖部進行的整條後腿截肢手術。

家屬提供的照片顯示，Sparky目前正在家中休養，戴著大型防護頭套，躺在鋪滿毛巾與吸水墊的狗床上。部分照片可見牠髖部的手術縫線與包紮傷口。另一些照片中，牠躺在聖誕樹旁休息，受傷部位包著亮綠色繃帶，而Blazer也陪伴在側，兩隻狗依偎在一起。

莫芮諾表示，原本僅約100美元的失竊包裹，如今已造成超過8000美元的緊急獸醫醫療費用，且後續復健與照護仍可能產生更多開銷。由於這筆突如其來負擔，家人今年也無力再購買更多節日禮物。

