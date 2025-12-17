加薪、禁塑、秘密警察、房客權利 加州新法下月上路

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
加州2026年將開始實施多項新法。圖為加州州府大廈。（美聯社）
加州州長紐森（Gavin Newsom）過去一年簽署了多項新法案，以下是部分將從2026年起影響加州居民生活的法案：

企業與消費者

● SB 766：打擊汽車零售詐騙

消費者向加州汽車經銷商購買或租賃新車或二手車後，將享有全美首創權利：可在購買二手車後三天內獲得全額退款，價格透明度也將提高。這項法案還要求經銷商提前披露全部費用，並禁止經銷商收取對買家無益的附加費用，例如電動車免費換油服務。

● AB 578：外送平台顧客服務

禁止外帶平台使用小費或酬金來抵銷送餐員的基本薪資，並必須提供清楚薪資明細。

● AB 628：出租公寓必備家電

公寓必須配備冰箱和爐灶，以及其他房客客觀認為也應該配備的基本家電。

● SB 1053：一次性塑膠袋禁令

商店不得再提供塑膠購物袋給顧客，只能提供再生紙袋，每個紙袋最低收費為10美分，但商店不得強制顧客購買紙袋。

醫療健保

● SB 40：降低胰島素藥物成本

這項法案將大多數由加州政府監管的醫療保險計畫的投保人30天用量胰島素自付額上限定為35美元。該法案還禁止將階段式療法（step therapy，要求患者先嘗試其他藥物）作為胰島素費用報銷的必要條件，同時取消許多保險計畫的胰島素處方自付額。

教育

● SB 98：教育機構的通知與保護

法案要求中小學和高等教育機構在移民執法人員進入校園時必須向社區發出通知，並禁止移民執法人員在沒有司法搜索令或法院命令的情況下進入校園中某些區域。

● AB 49：保護移民兒童

法案禁止學校在沒有搜索令的情況下允許移民執法人員進入校園。學校官員和教職員在任何移民執法人員試圖進入校園非公共區域時，必須要求他們出示有效身分證明。法案還規定，學校官員和教職員在未獲得學生家長或監護人、教師的書面同意前，不得提供學生或其家庭的資料給移民執法人員，除非移民執法人員持有有效司法搜索令、司法傳票或法院命令。

● SB 640：加州州大全州直接錄取計畫

符合入讀州大（CSU）資格的高中畢業生無需申請，即可在2026-2027學年自動被州大錄取。符合條件的學生將自動收到錄取通知書，告知他們已根據學業成績被州大直接錄取。

犯罪、公共安全和移民

● SB 627：《禁止秘密警察法》（No Secret Police Act）

禁止聯邦和地方執法人員在執行公務時佩戴口罩。法案要求所有在加州執行任務的執法機構，必須在2026年7月1日前制定並公開書面政策，明確訂立限制佩戴臉部遮蓋物的具體規定。

職場與勞工保護

● AB 692：「不留任就賠錢」合約屬非法

自2026年元旦起，凡包含若雇傭關係終止雇員需支付罰款或費用、要求雇員付罰款、授權雇主追討罰款等條款的勞工合約均屬非法。法案還賦予雇員私人訴訟權，包括每位雇員最低5000美元的賠償金、禁制令援助金、律師費和訴訟費。

● 最低時薪調漲

加州最低工資2026年起將提高至每小時16.9美元，適用於所有行業員工。請注意，某些行業的最低工資標準較高，例如部分速食店和醫療行業員工，一些城市和縣也設定了比加州更高的最低工資標準。

科技、人工智慧和數據安全

● SB 53：前沿人工智慧透明度法案（Transparency in Frontier Artifical Intelligence Act）

SB 53法案又稱「透明度法案」（Transparency Act），為某些「前沿開發者」或「人工智慧」模型制定一套新要求。法案還強制要求及時報告涉及網路攻擊或模型失控等可能造成災難性後果的重大安全事件。

