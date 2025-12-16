逼自殘、性虐…網路神祕組織「764」 正在殘害青少年 FBI調查

深獲女童喜愛的芭比娃娃額頭，被寫上數字「764」，引起調查局和警方高度重視。（佛蒙特Vernon警局）

綜合ABC電視台、洛杉磯 時報等媒體報導，全美各地青少年，正被一個名為「764」的網路暴力團體招募、誘騙、勒索。這些網路專門脅迫未成年人在鏡頭前進行性行為或自殘，某些情況下甚至鼓勵他們自殺。

犯罪組織如何向孩子設陷阱？

「764」一詞是用來形容一個鬆散的暴力網路組織，該組織以全球各地青少年為目標，多半是年紀介於10歲至17歲，正值心理健康困境的女孩。他們會透過建立友誼或戀愛關係誘騙受害者，接著威脅要對其進行「人肉搜索」，將他們個資發布網上，或對其住家進行「SWAT行動」，也就是謊稱911緊急事件。

一旦他們取得自殘或性虐待影片，便持續勒索青少年製作更多內容。該組織還會透過分享強暴、斬首，甚至脅迫他們自殺等極端暴力內容，讓青少年逐漸麻木，容易操控。

家長如何保護孩子的網路隱私？

類似764這樣的團體，會透過各種社群媒體 、遊戲平台與即時通訊軟體「招募」未成年人。洛杉磯聯邦調查局反恐部門負責人艾爾賽（Amir Ehsaei）表示，「任何能連上網的東西，都可能成為他們目標。」

根據洛杉磯時報訪問的受害者稱，他們是在Discord上被他們視為目標。Roblox也是另一個平台，成年人能在上面輕易結識未成年人。

家長可採取包括「將所有應用程式、遊戲與社群媒體設為私人帳號，且不允許這些平台存取定位服務」等方式提升孩子網路安全。可與孩子討論安全的網路使用方式，如只接受現實生活認識的朋友邀請；絕不離開遊戲到其他平台，與網路上認識的人聊天；絕不回覆陌生人訊息；一旦有人在網路上讓他們不舒服，立刻向大人求助等。

家長也應教育他們，發現自己身處不安全的網路空間時，知道該如何離開，確保他們明白：若成為受害者，他們沒有錯。國土安全調查局探員庫斯（Theo Cushing）表示，要讓未成年人有一個「不被責怪的空間。」

孩子若出現這些行為 恐是受虐警訊

若孩子談論對某一位新認識的網路朋友感到害怕，或對其過度著迷，可能代表孩子正被764這類組織早期接觸。這些成員也可能透過贈送金錢、遊戲點數或其他虛擬物品吸引青少年。

若發現孩子對大規模槍擊事件或大量傷亡事件表現出理想化或崇拜，可能顯示他們正被這些團體灌輸思想。隨著虐待加劇，未成年人可能開始疏離朋友與日常活動，情緒變得易怒、低落，且出現體重減輕與睡眠習慣改變。

家長應留意孩子「身體受虐」跡象。這些團體會要求孩子用刀片在皮膚上刻下自己名字。也應注意其他形式的自殘行為，如抓痕、瘀青、咬痕或燒傷等。若在炎熱的夏季仍穿著長袖或長褲，可能代表他們正隱藏這些自殘痕跡。

這些團體還可能要求孩子傷害自己的寵物 。若家中寵物在可疑情況下死亡，或突然對孩子表現出異常恐懼，也可能是受到這些團體威脅徵兆。

若發現孩子正受虐 該怎麼辦？

遭到性勒索（sextortion）受害者，絕不該向施虐者支付任何費用或發送更多內容，若孩子出現自殺傾向，立刻撥打911。發現網路剝削事件要立即通報。鼓勵未成年人保留所有證據，包括影片、照片或簡訊等，以便調查人員追查加害者。

若認為自己或他人是兒童性剝削受害者，可撥打Know2Protect專線833-591-5669。也可上www.ic3.gov向聯調局檢舉網路犯罪。還可撥打1-800-843-5678，或向「美國失蹤與受剝削兒童國家中心」（National Center for Missing and Exploited Children）通報，該中心提供一項名為Take It Down服務，協助未成年受害者移除施暴內容。社區成員也可寫信至[email protected]，透過Project iGuardian申請相關訊息，學習保護兒童與青少年方法。