家人共享信用卡 藏消費風險且恐衍生贈與稅問題

家庭成員共享信用卡支付帳單有易忽視的潛在風險。圖為信用卡示意圖。（取材自pexels）

在美國的華人 新移民家庭中，家人共用同一張信用卡並不罕見。許多家庭希望藉由集中帳單、累積更多回饋點數，或協助父母與子女建立良好信用，因此選擇申請聯名卡，或替家人加辦副卡。華人會計師提醒，看似方便的做法，其實暗藏不少可能被忽略的風險，需多加謹慎。

家庭共享信用卡主要有兩種方式：一是「聯名信用卡」，由兩人共同申請，彼此需對所有消費與債務負責；另一種則是「副卡制度」，由主卡持有人替家人申請額外卡片，所有消費都會列在主卡帳單，債務也完全由主卡持有人承擔。內陸華人社團僑領劉若文表示，通常父母考量子女在求學期間經濟未獨立，於是替子女申請副卡；反之，子女為表孝心替父母辦副卡的狀況也有，但相對較不普遍。

北美華人會計師協會會長、資深會計師汪光中指出，許多華人青年面臨高房價壓力，收入不足以輕易負擔購屋，因此父母往往難以真正將房產交給剛成年的子女管理。在子女經濟能力尚未穩定的情況下，許多父母會為孩子申請信用卡副卡，作為經濟支援的一部分。然而，子女的消費習慣及節制程度，往往成為關鍵。汪光中認為：「如果孩子節儉，當然無礙；但若孩子過度消費，父母所承擔的壓力與風險就會大幅提高。」

最常見的爭議，是帳單突然出現意料之外的大筆消費，例如醫療費 用、臨時旅行購物，或因誤以為額度充足而不停刷卡。一旦沒有事先溝通，即使是親密的家庭關係，也可能因為一張帳單，產生誤會。主卡持有人雖然願意負擔，但心裡難免感到不舒服，而使用副卡的家人，也可能因為被質疑而心生不快。原本為方便家人的安排，反而變成壓力來源。

汪光中建議，家庭在共享信用卡前，最好設定明確的消費範圍，例如每月僅限3000美元內，讓彼此都有保障。同樣，若是子女為表孝心讓父母持副卡，雖然年長者使用信用卡的頻率可能較低，但仍需有共同認知的限額，避免子女繳帳單時感到吃力，也避免讓父母感到為難。

信用卡共享的風險，不僅來自家庭成員之間的情感與習慣，也來自制度本身。銀行不會考慮家庭關係，只認定主卡持有人是唯一負責人。換言之，副卡使用者是否有收入、是否願意承擔責任，都無法影響銀行的追討方向。如果家人失業、收入不穩或理財觀念不同，主卡持有者很可能被迫埋單，對不少家庭而言，這種意外壓力甚至可能造成矛盾。

會計師盛萍表示，有些經濟條件較好的父母，會讓子女刷同一張信用卡，部分原因是希望避免涉贈與稅或遺產稅。然而，一旦一年內為單一子女提供的金額超過1萬9000美元（即年度贈與免稅額），若遭IRS追查，仍可能面臨贈與稅申報問題。此外，同一張卡若在不同國家或地區短時間內連續刷卡，或家人頻繁互相轉帳給主卡持有人補款，可能觸發金融機構的風險監控系統，導致信用卡被鎖或帳戶凍結，增加困擾。

盛萍進一步提醒，若子女使用與父母商業帳務相關的信用卡，一旦帳單核銷錯誤，可能連帶影響商業信用，後果更為嚴重。加上近年針對長者的電子詐騙 案件愈來愈多，信用卡盜刷風險上升，更凸顯家人共享信用卡時需保持高度警覺。