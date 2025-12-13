我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

川普推「金卡」移民 律師：資金門檻高、法源不穩

記者張庭瑜／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府推動的「金卡」移民方案引發關注，律師提醒申請門檻不低，法源尚不穩定，建議慎重評估。（示意圖，ChatGPT生成）
川普政府推動的「金卡」移民方案引發關注，律師提醒申請門檻不低，法源尚不穩定，建議慎重評估。（示意圖，ChatGPT生成）

針對川普政府近期推出的「金卡」（Gold Card）移民方案，綠楓法律集團（Green Maple Law Group）律師陳啟耕表示，雖然該方案申請門檻看似較低，但仍需提供嚴格資金來源證明，且恐面臨法律挑戰風險，建議有意申請者審慎評估，優先考慮已行之有年的EB-5投資移民。

陳啟耕指出，金卡方案要求申請人須如同EB-5投資移民一般，證明資金的合法來源。以單人100萬美元為例，須追溯證明「第一塊錢」的取得方式及其累積過程；如有眷屬同行，每增加一人須額外證明100萬美元，三口之家即需證明300萬美元資金來源。

該方案最大特色在於，金卡並非另立新類別，而是納入現有EB-1（傑出人才）及EB-2（國家利益豁免）類別之下。陳啟耕表示，川普政府認定，只要能合法證明擁有100萬美元資金，即符合「傑出」標準，無需再證明專業成就或學歷背景。

他提醒，金卡並非新增移民名額，而是使用既有EB-1與EB-2配額，出生地是中國（China）、印度（India）等國的申請人，仍恐面臨排期問題，無法因支付高額費用而獲優先處理。此外，企業亦可為員工申請「企業金卡」（Corporate Gold Card），基本金額為200萬美元，每位眷屬另加100萬美元。不過陳啟耕認為，相較傳統EB-2與EB-3工作綠卡總費用僅約2萬美元，流程約4年，企業是否願承擔高額成本以節省兩至兩年半處理時間，仍待觀察。

由於金卡方案未經國會立法通過，陳啟耕警告該計畫可能遭遇法律挑戰，甚至有機會在川普任內即遭撤銷。他建議，有意移民者應以EB-5為首選，因該通道自1980年代實施以來，已屬經過國會授權、具法源依據的合法移民管道。面對坊間將金卡包裝為「低門檻」、「無風險」的宣傳，陳啟耕呼籲申請人切勿輕信，應多方收集資訊、謹慎評估後再行決定。

他說。截至目前，由於川普金卡相關的I-140G申請表格甫於數日前公布，尚無實際遞件案例。

移民 川普金卡 綠卡

上一則

年底返國潮 移民律師：I-140申請人慎離境

下一則

詐Netflix千萬《浪人47》導演被判罪

延伸閱讀

艾普斯坦與伍迪艾倫、蓋茲等人合影照曝光 赫見「川普保險套」

艾普斯坦與伍迪艾倫、蓋茲等人合影照曝光 赫見「川普保險套」
川普點名華許、哈塞特競逐Fed主席 利率政策「應該聽我意見」

川普點名華許、哈塞特競逐Fed主席 利率政策「應該聽我意見」
「淫魔」艾普斯坦私藏照曝光 川普、柯林頓等政商大咖名流入鏡

「淫魔」艾普斯坦私藏照曝光 川普、柯林頓等政商大咖名流入鏡
川普「金卡」移民值得嗎？律師這麼說

川普「金卡」移民值得嗎？律師這麼說
川普宣布：泰國與柬埔寨同意停止邊境交火

川普宣布：泰國與柬埔寨同意停止邊境交火
泰看守總理與川普通話 阿努廷：我方並非侵略者

泰看守總理與川普通話 阿努廷：我方並非侵略者

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

2025-12-08 20:34

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控