年底返國潮 移民律師：I-140申請人慎離境

年底返國潮來臨，律師提醒，已遞交I-140移民申請者，若所持不屬「雙重意圖」簽證，如F簽或I簽，離境後恐遭拒絕再入境。（示意圖，ChatGPT生成）

年底假期將至，不少持F簽（學生簽證）或H簽（工作簽證 ）的華人準備返國探親，但移民 律師提醒，若近期已提出或即將提交I-140移民申請，應慎重考慮出境安排，否則恐因簽證不符「雙重意圖」規定，在返美時遭遇入境困難。

綠楓法律集團（Green Maple Law Group）律師陳啟耕指出，非移民簽證多數設計為短期在美停留用途，若同時啟動移民程序，可能違反原簽證條件。僅有少數簽證類別如H簽（工作）、L簽（跨國公司派任）與O簽（傑出人才）屬「雙重意圖（Dual Intent）」簽證，可合法允許持有人一邊工作、一邊辦理移民手續，其餘如F簽、I簽（媒體簽證）等，則不具備此彈性。

陳啟耕表示，是否具有「移民意圖」，與I-140申請的方式密切相關。若申請人自行遞交I-140，例如申請EB1、EB2 NIW（國家利益豁免）或傑出人才類別綠卡，明確顯示其有意移民，風險相對較高；反之，若I-140是由僱主代為遞交的EB2或EB3申請，則可解釋為「僱主主動提供工作機會」，最終是否移民則視I-485的遞件與否而定。

然而，實務上邊境 入境官不一定依據法律細節精準判斷，部分官員可能僅因系統中出現I-140紀錄，即認定當事人已有移民傾向，進而拒絕入境。「我們都曾遇過類似案例，儘管法律上可解釋，但官員當下的判斷，很可能不留情面」。因此，陳啟耕建議，一旦進入I-140申請階段，無論是否獲批，都應避免出境，直到完成身分調整程序為止，風險才會相對降低。「若已規畫好遞交時間，建議在申請前先完成返國行程，返美後再正式啟動申請程序，會更穩妥」。「並不是說離境後就一定無法再入境，但風險確實存在。是否要承擔這個風險，需由申請人自行衡量，但我們通常不建議嘗試」。