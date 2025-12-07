我的頻道

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

教委：勇於開口說英文 是適應美國校園關鍵

記者啟鉻／洛杉磯報導
華裔教育委員提醒，語言能力不應被視為障礙，勇於表達才是關鍵。圖為國際學生在UCR大學校園。（記者啟鉻／攝影）
華人移民子女在美國校園展開新的學習生活，經常因文化差異而面臨適應挑戰，需要家長與教師共同協助。然而，也有學區教師反映，部分家長常以英語不流利為由，推卸溝通責任。華裔教育委員提醒，語言能力不應被視為障礙，勇於表達才是關鍵。

羅蘭聯合學區資深教委陳正治表示，多年來見過許多新移民子女因行為習慣不同，而與美國校園文化產生衝突。例如，在華人文化中，家長常告訴孩子若在校被推搡，就要堅決反擊。但在美國校園，校方更重視程序與安全，強調學生應先向老師或學校回報，不可私自出手處理。

他也指出，一些家長在得知孩子與同學發生糾紛後，會直接到校理論，態度激動、言語激烈，甚至一味袒護子女，反而增加誤解。此外，男生與女生之間的肢體接觸在美國校園非常敏感，稍有不慎可能被誤解為不當行為。更有個別學生因擔心被欺負而帶刀具進校，這種情況一旦被發現，學區一定會開除，後果嚴重。

一位不願具名的公立學校教師也表示，許多新移民學生的不適應其實源於文化差異。華人孩子在玩耍時常有肢體碰撞或打鬧，在亞洲國家屬正常互動，但其他族裔的孩子可能會將其視為挑釁或攻擊。此外，華人學生習慣說的口頭語「那個」(neige)，對部分非裔學生而言，音似歧視用語，容易造成誤會與緊張。

這位教師強調，學校非常希望家長能主動與老師溝通、查看學業進度，但部分家長卻以工作忙碌或不善英語為由缺乏參與，導致孩子無法獲得足夠家庭支持。

另一位核桃谷學區華裔資深教委佟儀表示，有些新移民家長在孩子入學前準備不足，連必要文件都未備齊，甚至希望孩子因英文差而「留級重讀」，但這在公立學區並不允許。學校會依測評安排英文輔助課程（如ELD），家長更應積極與學校互動，了解孩子的弱點，並協助改善。

佟儀強調，許多家長對自己的英語不夠自信，但家長愈不敢開口，孩子的語言進步就愈慢。他經常鼓勵新移民家庭：「要大膽講英文！如果對方聽不懂，那不是你的問題，而是他們的問題。」希望家長能以身作則，陪孩子一起適應新環境。

