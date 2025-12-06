我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

華人酒駕被捕遭拒保 無保駕駛車禍難索賠

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
留學生馬小姐是一場車禍受害者，醫藥費高達12萬美元，但她的索賠案被律師拒絕，也拿不到保險公司的精神賠償。圖為示意圖。（記者張宏／攝影）
留學生馬小姐是一場車禍受害者，醫藥費高達12萬美元，但她的索賠案被律師拒絕，也拿不到保險公司的精神賠償。圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

她明明是一場嚴重車禍的受害者，結果不僅律師無法提供協助，連保險公司也拒絕賠付其精神損失。留學生馬小姐在車禍中受傷，醫藥費高達12萬美元，並導致休學兩學期。她的索賠案被律師拒絕代理，也拿不到保險公司的精神賠償，原因是加州的213號法案。

律師鄧洪表示，馬小姐是南加一所大學的留學生，剛來美國不到一年。為上學方便，她在二手車行購入一輛小轎車，原本也有投保汽車保險。但不幸的是，在某次聚會後，她因酒駕被警方逮捕，雖然後來繳納罰款並完成交通課程，但留下酒駕（DUI）紀錄。幾個月後，她的保險公司通知不再續保，馬小姐多方打聽，發現其他保險公司也以「高風險駕駛者」為由，拒絕承保。為繼續上學，她只能冒險無保駕駛。

沒車保 律師不接案

有一天放學返家途中，她被一輛超速的貨櫃卡車從後方猛烈追撞。車子全毀，她本人多處骨折、腦震盪，被救護車送進醫院急救。警方報告與目擊證詞，皆確認事故完全是卡車司機的責任，然而當她出院申請理賠，噩夢才真正開始。多名律師在得知事故發生時，她沒有汽車保險，全都婉拒接案，原因是加州213號法案。

加州於1996年通過的213號法案，全名為「限制無保險駕駛人非經濟賠償法」（The Personal Responsibility Act），又稱「No Pay, No Play法案」，主要限制無保險或酒駕等違法駕駛者，在交通事故中能索取到的賠償範圍。法律規定，若在事故發生時，駕駛者沒有汽車責任險，即使事故完全不是他的錯，也不能向對方要求非經濟損失（Non-Economic Damages）的賠償，例如精神痛苦、生活不便、情緒傷害等。換句話說，即使被撞得半身不遂，也只能拿到醫藥費和工資損失。

鄧洪表示，馬小姐傷勢嚴重，但由於她無保駕駛，律師只能替她要求醫藥費和誤工費等經濟損失。然而醫院與健保機構，會先提出醫療留置權（Medical Lien），保險公司會直接將賠償款支付給醫療機構，剩下的賠償金，可能連律師費都不夠。本來是卡車司機全責，但馬小姐反而成為零賠償的受害人。

在213號法案限制下，「沒保險＝沒有精神賠償＝放棄超過一半以上權益」。多數車禍案件賠償款的主要來源，是精神痛苦，賠償金額常是醫藥費的3倍，也是律師能幫客人爭取最多金額的部分。若有律師聲稱可以「想辦法規避213法案」，一定要提高警覺，因為這是不可能的──只要車禍發生時沒有投保，這條法律就自動生效。

曾酒駕 可保高風險

他建議，汽車保險必須購買。加州法律要求每位駕駛者必須持責任保險（Liability Insurance），最低標準是單人傷亡賠償1.5萬美元、多人合計3萬美元、財產損失5000美元。這個標準是40年前制定，如今連一次輕微骨折，都未必夠支付。建議3項保額至少提高到5萬美元 、10萬美元與5萬美元，讓自己和家人得到真正的保障。

此外，即使有酒駕紀錄被踢出保單，仍可申請高風險保險。加州法律強制所有保險公司參與一項名為高風險分配制度（Assigned Risk Plan）的項目。哪怕有DUI、違規分數過高，或剛恢復駕照，仍能透過此制度購買高風險保險。保費雖然較高，但具法律效力，千萬不要冒險無保駕駛。

保險 加州 留學生

上一則

好學生、理科生 保車險可談額外折扣

延伸閱讀

華人是車禍受害者 卻因這難拿賠償

華人是車禍受害者 卻因這難拿賠償
2017年酒駕直播導致妹妹喪命 26歲女子如今遭槍擊死亡

2017年酒駕直播導致妹妹喪命 26歲女子如今遭槍擊死亡
不受移民身分限制 加州孕產婦醫療最完整

不受移民身分限制 加州孕產婦醫療最完整
自駕貨運大卡車 加州將上路測試

自駕貨運大卡車 加州將上路測試
移民局「翻舊帳」 華人10年前來美產子再次入境遭查

移民局「翻舊帳」 華人10年前來美產子再次入境遭查
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型
中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡