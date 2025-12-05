我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

清潔空氣車輛貼紙失效 多人單駕HOV道遭罰

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州清潔空氣車輛貼紙政策終止，單人駕駛電動車行駛HOV道將被開罰，已有多人挨罰，罰款最高500元。（本報資料照／記者陳開攝影）
加州清潔空氣車輛貼紙政策終止，單人駕駛電動車行駛HOV道將被開罰，已有多人挨罰，罰款最高500元。（本報資料照／記者陳開攝影）

據ABC 7電視台報導，加州「清潔空氣車輛貼紙(Clean Air Vehicle decals)」政策已於10月終止，隨後的寬限期也已結束。加州公路巡警局(CHP)12月起執法，數名駕駛不知規定變更，單人駕混合動力車或電車使用共乘車道(HOV lanes)遭罰。

CHP展開巡邏行動，陸續攔下違規駕駛。CHP指出，過去擁有清潔空氣車輛貼紙的駕駛，可單人使用HOV車道，但該政策已失效。CHP警員Luis Quintero表示，希望這項改變能稍微紓解交通壅塞，促使駕駛人共乘出行；因為現在使用HOV車道，必須搭載乘客。

許多駕駛不知道政策已改變。ABC 7電視台記者日前隨同CHP警員Sargis Mkrtchyan在南加州巡邏，目睹多起違規情形，CHP當場依法開罰。有駕駛坦言，未接獲任何通知，不知道政策已改變。該貼紙制度始於2001年，原為鼓勵加州居民購買混合動力車與電動車，並給予HOV車道通行優惠。根據加州空氣資源委員會(California Air Resources Board)表示，該計畫歷來需經聯邦政府批准才能延續，川普政府任內不再推動，導致計畫終止。

寬限期結束前，違規行駛者尚未遭罰；但從12月起，不論是否為電動車或混合動力車，駕駛若未搭載乘客即進入HOV車道，將依法受罰，最高可罰近500美元。

加州 電動車 南加

上一則

大家來寫書／李元平《德州文史彙編》歷史成為生活

下一則

大家來寫書／黃思義《天涯淪落人》戰火中的逃難者

延伸閱讀

槓上紐森 好萊塢女星荷莉貝瑞：他不該成為下一任總統

槓上紐森 好萊塢女星荷莉貝瑞：他不該成為下一任總統
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...
加州科學院鎮館寶 白化短吻鱷30歲去世

加州科學院鎮館寶 白化短吻鱷30歲去世
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
洛時精選／1975年加州 流浪農民工黑白歲月

洛時精選／1975年加州 流浪農民工黑白歲月
加州宣布推出新網站 可舉報聯邦特工不當行為

加州宣布推出新網站 可舉報聯邦特工不當行為

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...