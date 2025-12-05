清潔空氣車輛貼紙失效 多人單駕HOV道遭罰

加州清潔空氣車輛貼紙政策終止，單人駕駛電動車行駛HOV道將被開罰，已有多人挨罰，罰款最高500元。（本報資料照／記者陳開攝影）

據ABC 7電視台報導，加州 「清潔空氣車輛貼紙(Clean Air Vehicle decals)」政策已於10月終止，隨後的寬限期也已結束。加州公路巡警局(CHP)12月起執法，數名駕駛不知規定變更，單人駕混合動力車或電車使用共乘車道(HOV lanes)遭罰。

CHP展開巡邏行動，陸續攔下違規駕駛。CHP指出，過去擁有清潔空氣車輛貼紙的駕駛，可單人使用HOV車道，但該政策已失效。CHP警員Luis Quintero表示，希望這項改變能稍微紓解交通壅塞，促使駕駛人共乘出行；因為現在使用HOV車道，必須搭載乘客。

許多駕駛不知道政策已改變。ABC 7電視台記者日前隨同CHP警員Sargis Mkrtchyan在南加 州巡邏，目睹多起違規情形，CHP當場依法開罰。有駕駛坦言，未接獲任何通知，不知道政策已改變。該貼紙制度始於2001年，原為鼓勵加州居民購買混合動力車與電動車 ，並給予HOV車道通行優惠。根據加州空氣資源委員會(California Air Resources Board)表示，該計畫歷來需經聯邦政府批准才能延續，川普政府任內不再推動，導致計畫終止。

寬限期結束前，違規行駛者尚未遭罰；但從12月起，不論是否為電動車或混合動力車，駕駛若未搭載乘客即進入HOV車道，將依法受罰，最高可罰近500美元。