新一輪醫療債務減免來了 這封信千萬別丟

收到這樣的信件千萬別扔，這是醫療債務免除的通知信。（洛杉磯縣政府）

洛杉磯 縣衛生局2日宣布，「洛杉磯縣醫療債務減免試點計畫」目前已為超過17萬1000名居民永久消除逾3億6300萬美元的醫療債務，是縣內減輕醫療財務負擔、推動健康公平的重要里程碑。

在未來數日內，將有新一波居民收到正式通知信，確認其醫療債務已被解除。民眾無需再提出其他申請。該計畫於2024年12月啟動，由全國性非營利組織Undue Medical Debt協助執行，為最受醫療費用壓力影響的社群提供實質支持。

洛縣 縣政委員會最初以500萬美元啟動資金設立此試點計畫，由縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）與米切爾（Holly J. Mitchell）共同提出。該計畫目標是為低收入 居民減免總額約5億美元的醫療債務，約占縣內29億美元醫療債務總量的四分之一。本輪最新債務減免將為超過3萬9000人免除逾1億8000萬美元醫療欠款。

醫療債務減免計畫將與合作的醫院、醫療系統及收債機構協作，以低於債務面額的成本購入符合資格醫療債務。債務減免無法由居民主動申請，僅適用於債務由合作醫療機構持有、且符合資格的洛縣居民。符合資格者包括：家庭收入在聯邦貧窮線400%以下，或醫療債務占年收入5%以上。獲得減免的居民將收到由洛杉磯縣與Undue Medical Debt寄出的正式信函，確認債務已永久豁免。

韓珍妮表示：「如果你收到洛杉磯縣與Undue Medical Debt寄來的信，務必打開。我們再次為數以千計居民消除醫療債務，沒有任何附帶條件。這正是政府應該做的：以智慧且有同理心的方式改善人民的生活。」

米切爾則說：「醫療債務不該成為居民獲得醫療照護的障礙。這一波超過1億8000萬美元的減免不只是一串數字，而是協助無數家庭卸下多年重擔。我們會持續從源頭著手，確保沒有人必須在健康與基本生活需求之間做選擇。」

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，財務壓力常讓人無法專注於健康、家庭與未來，而減輕債務負擔可以讓居民更自由地作出有利健康的選擇。她說，「人們不該因照顧健康而承受財務傷害。」

除直接減免債務外，洛杉磯縣也持續推動預防醫療債務的制度改進。2025年9月，縣政府發布標準化醫院財務補助申請表、最佳實務建議與醫院財務援助政策報告，以提升財務協助的可及性與公平性。

此外，州政府於2025年10月通過的AB1312法案，要求全州醫院自2027年7月起自動預審患者財務補助資格，確保符合資格者能直接獲得協助，而不再因繁瑣程序遭延誤。洛縣亦與L.A. Care醫療計畫及南加州醫院協會合作，協助醫院落實新政策，並確保措施公平有效。

更多有關洛杉磯縣醫療債務減免與預防措施資訊，請造訪：publichealth.lacounty.gov/RelieveMedicalDebt。