加州寵物保費倍增 飼主：買不起、退不得

記者朱敏梓／洛杉磯報導
南加華人吳女士為她的狗狗資詢保險，每月保費高達170美元。（圖／吳女士提供）
近年美國寵物醫療費用持續飆升，帶動寵物保險全面上漲，許多加州飼主收到續保帳單時都驚呼「貴到離譜」。根根據保險比價網站Insurify，Pets Best自2025年起在加州調漲約45%保費；Trupanion也平均上漲約33%。NBC新聞指出，獸醫檢查、住院與手術費用明顯增加，使保險公司壓力倍增，繼而把成本轉嫁給投保人。許多居住在南加州的華人飼主反映，保費調漲速度過快，但又不敢輕易退掉保險，陷入兩難局面。

天普市華人KK養了一隻9歲的薩摩耶，她向來把毛孩視為家人，因此多年來都替牠投保。由於狗狗年事已高，她選擇的是「無限保額＋低自付額＋涵蓋體檢、住院、疫苗」的高階方案，每月保費高達170多美元。然而今年保費再次上漲，讓她不得不改成相對基礎的方案，每月保費降至約70多元，但保障內容也大幅縮水。

保費、醫療費 陷兩難

真正讓她決定「徹底放棄保險」的是最近一次年度體檢。她說：「狗狗每年最主要的花費就是體檢，那次做了整套檢查，總共800美元，結果保險只賠40美元。我當下就覺得之前每月花170美元真的像冤大頭。」

KK 算了筆帳，即便保費降為70多美元，一年也近900美元，卻換不回實質補貼，「還不如自掏腰包划算」。她表示，保費年年漲、理賠卻愈來愈低，讓她難以再維持投保。

居住在巴沙迪那的吳女士也遇到同樣困境。她幾年前替狗狗買過保險，但因狗狗健康、理賠機會少，後來乾脆退保。今年她的狗進入7歲，屬於較高風險年齡，她再次詢問多家寵物保險公司，得到的報價均落在每月140到170美元之間。「一年將近2000美元，有點負擔不起。」然而近期狗狗在例行檢查中被驗出心臟雜音，轉診到心臟專科後，一次完整檢測就花了995美元，後續藥物每月也將近百美元。她說：「想投保時發現費用高得驚人，不投保又怕哪天真的用到。」保費與醫療費的差距讓她陷入抉擇。

寵物年邁 風險增高

許多華人飼主也反映，隨著寵物年紀增加，保費漲幅更加明顯。住在南加的黃女士表示，她的兩隻貓以往每月保費各約76美元，已屬不低，「結果10月份收到續保通知，明年保費直接翻倍到142美元，而且自付額後保險只賠 70%。」她表示，當下看到帳單「心都涼了」。

另一位貓主人小易的情況也相似。她的老貓有慢性病史，本以為保險能分擔部分費用，沒想到續約時保費從原本的100元出頭直接跳到190美元。「我不是不能接受小幅調漲，但這種一口氣兩倍的漲幅真的嚇到我。」她表示老貓年邁、疾病多，確實提高保費風險，但費率提升幅度仍超出預期。另一位狗主人DADA也表示，她的狗狗保費從每月175美元調升到350美元。

根據MoneyGeek研究，加州寵物保費本就高於全美平均，狗狗平均年費809美元、貓為437美元。若再疊加30%至45%的漲幅，許多家庭一年在保險上的支出恐超過1000甚至2000美元，對收入中等家庭影響不小。

