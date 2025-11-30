我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

洛市中心路邊停車費暴漲 華人喊吃不消

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯市中心路邊停車費愈來愈貴。（記者張宏／攝影）
洛杉磯市中心路邊停車費愈來愈貴。（記者張宏／攝影）

洛杉磯市中心路邊停車價格上漲，華人喊吃不消，只能冒險超時？近日，多位華人在洛杉磯市中心路邊停車，對調漲後的高價感到吃驚。以往只需幾個25美分硬幣，就能停至少1小時；現在可能需要1小時5美元甚至6美元。有華人選擇只付半小時停車費，之後是否收到罰單，全憑運氣。

華人Susan王日前下午3、4時，到南洛杉磯街900號附近路邊停車。付費時，她拿著零錢往Meter投幣；以往一個25美分硬幣，就能增加約20分鐘停車時間，但這次投進去，只增加幾分鐘。她幾乎把零錢包的硬幣都投完，發現只能停30分鐘不到。她懷疑機器故障，掃描旁邊的QR Code，顯示1小時停車費6美元，價格與收費停車場相差不大。她當下決定先付半小時，如果超時吃罰單，就認倒霉，沒罰則算運氣好。

另一華人Amy李，最近在洛杉磯市中心Pershing Square附近街邊停車，也遇到1小時5美元的收費。她表示，停車費太貴，她只付半小時，辦完事就立刻回來。「市中心本來停車位就難找，現在還這麼貴；連以往免費的周日停車，也開始收費，以後誰還敢來市中心？」

洛杉磯市議會10月全票通過全市停車收費漲價決議，每小時停車費平均調漲50%，這是2014年以來首次上調。洛杉磯交通局（LADOT）也將延長停車收費時間，高流量區域收費時間延至午夜，其他大部分收費路段，延長至晚8時。個別路段可能例外，周日也將收費。由於需要更新停車收費表與指示牌，全面實施新規可能需6個月，預計2026年首季生效。

洛杉磯市區不少Meter停車費明年會有新變化。（記者張宏／攝影）
洛杉磯市區不少Meter停車費明年會有新變化。（記者張宏／攝影）

市府工作人員指出，附近城市如比佛利山、巴沙迪那、聖塔蒙尼卡和西好萊塢，均對路邊停車收費。原本免費的市府所屬28個停車場，也將改為收費，每30分鐘0.25美元，每日最高5美元。預計停車收費漲價，將為洛杉磯市帶來約1440萬美元收入，2025至2026財年新增停車場收費，至少可帶來170萬美元收入。這些措施是解決洛市預算缺口的措施之一。

洛杉磯市區路邊停車不少Meter由LA Express Park管理，系統依不同時段（上午、中午、晚間）收費不同。自12月起，不同時段平均價格進一步上調，工作日（上午11時至下午4時）平均每小時漲0.44美元。有些路段費率更高，據 ParkMe資料，市區西第九街的街邊停車，周一至周五（上午11時至下午3時）費率為每小時6美元。由於Express Park存在時段差異，實際停車前建議查看路段Meter顯示或使用付費停車應用程式確認當下費率。

據洛杉磯時報報導，全市已有超過2萬3600個停車位更新價格。停車費依地點不同，每小時從1美元至8.5美元不等。夜生活繁忙地區，街邊停車位收費將延至午夜，其他路邊區域收費時間則延長至晚8時。

不僅洛杉磯市，赫摩沙灘市（Hermosa）11月起，街邊停車費從每小時2美元漲至3美元。聖塔蒙尼卡市近期也調漲街邊停車費，市中心從每小時2.5美元漲至3美元，全市漲至每小時1.5美元。橙縣拉古那灘(Laguna Beach)也在考慮提高停車收入，可能在該市南部增加付費停車位，並在未來5年內每年提高停車費10%。

洛杉磯 華人 罰單

上一則

華女遊歐防偷奇招 內褲藏機關 改裝背包、內縫口袋齊上陣

延伸閱讀

2031女足世界杯申辦案公布 洛杉磯四球場入列

2031女足世界杯申辦案公布 洛杉磯四球場入列
洛杉磯飛夏威夷航班上 女子醉打女兒 僅獲輕罪

洛杉磯飛夏威夷航班上 女子醉打女兒 僅獲輕罪
感恩節善心人 舉目皆是

感恩節善心人 舉目皆是
加州快餐比全美貴20% 洛杉磯排第2 僅次於西雅圖

加州快餐比全美貴20% 洛杉磯排第2 僅次於西雅圖
14歲少女遭肢解冷凍車內？洛市警闢謠

14歲少女遭肢解冷凍車內？洛市警闢謠
洛市首位西語裔消防局長 莫爾獲任命

洛市首位西語裔消防局長 莫爾獲任命

熱門新聞

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉