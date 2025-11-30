洛市中心路邊停車費暴漲 華人喊吃不消

洛杉磯市中心路邊停車費愈來愈貴。（記者張宏／攝影）

洛杉磯 市中心路邊停車價格上漲，華人 喊吃不消，只能冒險超時？近日，多位華人在洛杉磯市中心路邊停車，對調漲後的高價感到吃驚。以往只需幾個25美分硬幣，就能停至少1小時；現在可能需要1小時5美元甚至6美元。有華人選擇只付半小時停車費，之後是否收到罰單 ，全憑運氣。

華人Susan王日前下午3、4時，到南洛杉磯街900號附近路邊停車。付費時，她拿著零錢往Meter投幣；以往一個25美分硬幣，就能增加約20分鐘停車時間，但這次投進去，只增加幾分鐘。她幾乎把零錢包的硬幣都投完，發現只能停30分鐘不到。她懷疑機器故障，掃描旁邊的QR Code，顯示1小時停車費6美元，價格與收費停車場相差不大。她當下決定先付半小時，如果超時吃罰單，就認倒霉，沒罰則算運氣好。

另一華人Amy李，最近在洛杉磯市中心Pershing Square附近街邊停車，也遇到1小時5美元的收費。她表示，停車費太貴，她只付半小時，辦完事就立刻回來。「市中心本來停車位就難找，現在還這麼貴；連以往免費的周日停車，也開始收費，以後誰還敢來市中心？」

洛杉磯市議會10月全票通過全市停車收費漲價決議，每小時停車費平均調漲50%，這是2014年以來首次上調。洛杉磯交通局（LADOT）也將延長停車收費時間，高流量區域收費時間延至午夜，其他大部分收費路段，延長至晚8時。個別路段可能例外，周日也將收費。由於需要更新停車收費表與指示牌，全面實施新規可能需6個月，預計2026年首季生效。

洛杉磯市區不少Meter停車費明年會有新變化。（記者張宏／攝影）

市府工作人員指出，附近城市如比佛利山、巴沙迪那、聖塔蒙尼卡和西好萊塢，均對路邊停車收費。原本免費的市府所屬28個停車場，也將改為收費，每30分鐘0.25美元，每日最高5美元。預計停車收費漲價，將為洛杉磯市帶來約1440萬美元收入，2025至2026財年新增停車場收費，至少可帶來170萬美元收入。這些措施是解決洛市預算缺口的措施之一。

洛杉磯市區路邊停車不少Meter由LA Express Park管理，系統依不同時段（上午、中午、晚間）收費不同。自12月起，不同時段平均價格進一步上調，工作日（上午11時至下午4時）平均每小時漲0.44美元。有些路段費率更高，據 ParkMe資料，市區西第九街的街邊停車，周一至周五（上午11時至下午3時）費率為每小時6美元。由於Express Park存在時段差異，實際停車前建議查看路段Meter顯示或使用付費停車應用程式確認當下費率。

據洛杉磯時報報導，全市已有超過2萬3600個停車位更新價格。停車費依地點不同，每小時從1美元至8.5美元不等。夜生活繁忙地區，街邊停車位收費將延至午夜，其他路邊區域收費時間則延長至晚8時。

不僅洛杉磯市，赫摩沙灘市（Hermosa）11月起，街邊停車費從每小時2美元漲至3美元。聖塔蒙尼卡市近期也調漲街邊停車費，市中心從每小時2.5美元漲至3美元，全市漲至每小時1.5美元。橙縣拉古那灘(Laguna Beach)也在考慮提高停車收入，可能在該市南部增加付費停車位，並在未來5年內每年提高停車費10%。