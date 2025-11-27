甜蜜負擔／華人家長節日送禮預算縮水 改送老師禮卡

假日季對很多華人家長來說，是給學校老師準備禮物的季節，對那些孩子較多的家庭，禮物開銷更大。（讀者提供）

假日季對很多華人 家長來說，是給學校老師送禮表達感謝的時間；對那些孩子較多的家庭，禮物開銷更大。而隨著巧克力和糖果等常見禮品的價格上漲，一些家長尋求巧克力替代品，或只送禮卡，以控制送禮的成本。

Tina陳兩個孩子還在上幼兒園，一年節日禮品開銷，至少要1000美元以上。她說，一年至少四次送禮物時間，包括四、五個老師和孩子班上20多個同學，且都是很普通的禮物，開銷就已經較大。這還不算孩子生日送同學的伴手禮。有孩子的家庭，每年節日開銷都是甜蜜負擔。

華人家長Kelly徐表示，有孩子的家庭，過節通常是以孩子為優先，除為孩子辦派對、安排節日活動，還要為孩子的老師們準備禮物。每年節日送禮，都要花心思，還要包裝漂亮才行，從採買到包裝禮物，要花不少時間。今年假日送禮組合，是Labubu 玩偶配禮品卡；她有三個小孩，小兒子上學前班，有五個老師要送禮，兩個女兒加一起，要送八個老師，因此她至少要準備13份禮物。以往是送糖果，但是現在糖果價格和普通的Labubu玩偶差不多，還不如送Labubu吸睛。

送老師禮品卡的額度，也因人和學校規定而異。部分華人家長此次送的禮品卡金額有縮水，華人媽媽Jennie劉表示，今年他們家收入不如去年，因此禮品卡從去年的300美元變成100美元，主課老師送多一些，副課老師就少一些。同時她計劃只送感恩節，聖誕節不送，否則短時間內兩個節日送禮，開銷有點大。以往身邊有家庭條件較好的華人家長，給老師送戴森吸塵器、甚至愛馬仕產品，但現在花錢都比較謹慎。有以往送巧克力的家長，改成送25美元禮卡。「現在25美元買不到精緻好吃巧克力，她以前去Target能買到品質優良的10美元巧克力，現在已找不到。」如今10美元能買到的巧克力，也送不出手；因此改送禮卡，老師也似乎更喜歡。

Jennifer顧的小孩，在私立學校上學。她說，學校怕家長亂送禮，規定最多送老師100美元禮卡，最近學校的校刊，還明確送禮規則。這些禮卡基本是家長從學校那邊統一預訂，包括亞馬遜、梅西百貨 和餐廳禮卡等，學校還能拿一些返現，可謂一舉兩得。買禮卡送老師，家長們也省去挑選禮物時間；如果有家長不遵守規定，老師或退還，或捐給學校拍賣。

考量私立學校往往開銷大，有的家長想把孩子轉到公校。家長Susan張表示，她覺得不值每年在私立學校花那麼多錢，想把孩子轉到公立。私立學校的學費，每年都要上漲5%到10%；現在一年是三萬多美元，且還不算捐款。「身邊一些家長捐款越來越少，給老師送禮的積極性也變差，大家越來越考慮性價比」。