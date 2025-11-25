我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

公民子女領白卡 不影響父母綠卡申請

記者劉子為／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「公共負擔」擬議新規的消息公布後，有華人家長擔心若孩子繼續使用白卡，自己的綠卡申請會受影響。（記者劉子為／攝影）
「公共負擔」擬議新規的消息公布後，有華人家長擔心若孩子繼續使用白卡，自己的綠卡申請會受影響。（記者劉子為／攝影）

美國國土安全部近日提出一項關於「公共負擔」（public charge）的擬議規則，內容涉及移民在使用醫療或其他公共服務後，是否會影響未來綠卡申請。規則仍在意見徵詢階段，尚未生效，但消息傳出後，南加州部分華人移民家庭已開始重新評估自身醫療與福利使用情況，擔心可能對身分申請造成影響。

南加州新手媽媽何希（化名）便是在這波討論中重新審視家庭醫療安排的一名家長。她的丈夫已取得綠卡，而她的綠卡仍在排期中。她在去年懷孕期間符合申請聯邦醫療補助（Medicaid，俗稱白卡）與婦幼營養券（WIC）的資格，但由於仍在等待身分審理，她當時猶豫很久，在諮詢一些社區機構後才決定申請。數月前，她在接受記者採訪時坦言，那份擔心始終沒有完全消失。

在新提案公布後，她表示最近也開始考慮是否停止讓孩子使用白卡，希望避免任何可能風險。「我主要還是擔心綠卡申請，現在還在看情況。」她說，身邊親友提醒、社群平台上的討論，讓她暫時不知道怎麼做選擇。

面對此類疑問，基督教角聲醫療中心執行總監吳周秀蘭（Carolin Eng）表示，依照現行制度，美國公民子女領取白卡「不會影響父母的綠卡申請」。她說，部分家庭會因為訊息不完整而把不同政策混為一談，但若孩子是公民，其福利不會成為父母申請綠卡的負面因素。

她也提醒，家庭若有醫療需求不需要因提案進入討論而延誤就醫。「如果真的生病，還是應該看醫生。」

吳周秀蘭表示，在華人社區，目前並未看到大規模退領或取消就診的情況，但確實能感受到詢問變多，有些家庭甚至並不在公共負擔審查的範圍中，仍因訊息不明確而感到猶豫。她建議民眾若不確定自身是否屬於公共負擔適用對象，應與移民律師進一步確認，而不是自行推測。

華埠服務中心（CSC）社會服務經理Amy Zhao表示，這類公共負擔的提案討論一出，確實可能讓南加州部分華人與亞裔家庭感到壓力。她指出，許多家庭日常倚靠白卡或食品援助維持基本生活，因此在考慮是否申請或續用福利時，難免會在「當前家庭需要」與「未來身分規畫」之間反覆權衡。她也建議，感到擔心的民眾可以向律師或社區機構諮詢，以取得更明確的指引。

目前公共負擔新提案仍在程序中，現行規則並未改變。吳周秀蘭提醒，國土安全部提出的仍是擬議版本，後續還會有約30天的公眾意見期，之後才可能進入下一步程序。她表示，在正式生效前，民眾仍可依照既有規則申請或使用白卡與相關醫療服務，不需要因為尚未定案的內容而提前放棄必要的資源。

綠卡 白卡 公共負擔

上一則

不到10元 Trader Joe's這幾款甜品成感恩節最超值選擇

下一則

角聲醫療中心派發食物籃 助180家庭溫暖過感恩節

延伸閱讀

難民出身烏克蘭21歲力士 日本大相撲奪冠寫歷史

難民出身烏克蘭21歲力士 日本大相撲奪冠寫歷史
USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡
台普發1萬 親子開戰…青少年為錢扭打父母 鬧上警局喊告

台普發1萬 親子開戰…青少年為錢扭打父母 鬧上警局喊告
移民專頁／A10工卡非綠卡 中餐館華人老闆被ICE捕逮

移民專頁／A10工卡非綠卡 中餐館華人老闆被ICE捕逮
移民專頁／綠卡持有者犯罪 符合資格者可申請豁免

移民專頁／綠卡持有者犯罪 符合資格者可申請豁免
ICE抓人用新招 多綠卡面試者被捕

ICE抓人用新招 多綠卡面試者被捕

熱門新聞

美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
好市多開始售小蔥，華人驚喜。（讀者提供）

好市多新增一樣華人烹飪愛用食材 價格很實惠

2025-11-19 20:31
南加州治安部門近日警告，一種利用高科技設備竊取豪華車輛的新型手法正在快速蔓延。（示意圖由ChatGPT生成）

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

2025-11-21 14:49

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…